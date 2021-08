Biến thể Delta khiến chiến lược “COVID Zero” của New Zealand phá sản?

Sự xuất hiện của biến thể Delta đã khiến New Zealand, quốc gia từng được ca ngợi là một trong những nước chống dịch tốt nhất, đang phải xem xét lại chiến lược "COVID Zero" (Không COVID-19) của nước này.

New Zealand đối mặt làn sóng COVID-19 mới vì chủng Delta



Sự xuất hiện của biến thể Delta với khả năng lây lan nhanh đang gây ra làn sóng COVID-19 mới ở New Zealand. Ngày 22/8, quốc gia này ghi nhận thêm 21 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca bệnh trong đợt bùng phát gần đây tại thành phố Auckland lên 72 trường hợp.

Dự báo, số ca mắc tại New Zealand tiếp tục tăng trong những ngày tới bởi 10.000 người được cho là có thể đã tiếp xúc với trường hợp dương tính.

Tổng Giám đốc Y tế New Zealand, Tiến sĩ Ashley Bloomfield, cho biết trong số 10.000 người này, hiện có gần 8.700 trường hợp được chính thức xác định là có tiếp xúc gần với ca mắc COVID-19.

New Zealand đối mặt với đợt bùng dịch COVID-19 mới với sự xuất hiện của biến thể Delta. Ảnh: Getty. Được biết, New Zealand đã không ghi nhận ca COVID-19 nào trong suốt 6 tháng, cho đến khi phải thực thi lệnh phong tỏa 3 ngày trên toàn quốc từ 18/8 do phát hiện một ca mắc biến thể Delta ở thành phố Auckland. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 20/8 thông báo gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc tới 23h59 ngày 24/8 sau khi tiếp tục phát hiện loạt ca nhiễm trong cộng đồng. Bà Ardern cho biết giới chức sẽ đánh giá tình hình để đưa ra biện pháp tiếp theo. Mặc dù số lượng ca nhiễm mới hiện tại không nhiều, song đợt bùng dịch này vẫn khiến giới chức New Zealand lo ngại bởi sự xuất hiện của chủng Delta cũng như tỷ lệ tiêm chủng ở nước này còn tương đối thấp. Cho đến nay, khoảng 20% trong số 5 triệu dân New Zealand đã được tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 nên phần lớn những người còn lại chưa được tiêm chủng có nguy cơ lây nhiễm cao. Chiến lược "COVID Zero" của New Zealand phá sản? Chiến lược "Không COVID" nhằm ngăn chặn virus lây lan bằng cách áp dụng các biện pháp quyết liệt ngay khi có dấu hiệu, kiểm soát đi lại và truy vết ngược,...Bloomberg đưa tin, cả New Zealand và Australia đều ủng hộ chiến lược này ngay từ khi đại dịch bùng phát. Được biết, New Zealand đã áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát biên giới cứng rắn để trong nỗ lực ngăn chặn đại dịch. Nước này đã triển khai các đợt phong toả nghiêm ngặt dù chỉ xảy ra một vài ổ dịch nhỏ, yêu cầu những công dân trở về phải cách ly 2 tuần tại cơ sở kiểm dịch do chính phủ quản lý. Trước khi bùng dịch do biến thể Delta, chiến lược "Không COVID-19" đã hoạt động hiệu quả suốt nhiều tháng. Trong khi nhiều quốc gia khác phải đối mặt với hệ thống chăm sóc sức khỏe quá tải và số ca tử vong cao, người dân ở New Zealand hầu hết vẫn được hưởng một cuộc sống bình thường và nền kinh tế nước này cũng ít bị ảnh hưởng hơn. New Zealand cũng được biết đến là một trong những khu vực có tỉ lệ tử vong do COVID-19 thấp nhất trên thế giới, chỉ với 26 trường hợp tử vong. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: AP. Tuy nhiên, theo Bloomberg, biến thể Delta đang đặt ra thách thức nghiêm trọng và khiến New Zealand phải xem xét lại các chiến lược chống dịch của họ.

Bộ trưởng Ứng phó đại địch COVID-19 của New Zealand Chris Hipkins cho rằng chiến lược "Không COVID-19" hoạt động tốt ở giai đoạn "tiền Delta" (trước khi biến chủng Delta xuất hiện), song hiện tại chiến lược này dường như "chưa đầy đủ và ít mạnh mẽ hơn".

"Biến thể Delta không giống bất cứ thứ gì chúng ta từng ứng phó trước đây trong đại dịch. Bản chất dễ lây nhiễm của Delta khiến đợt bùng phát dịch lần này khó kiểm soát hơn những đợt trước và đặt ra những câu hỏi lớn cho chiến lược loại bỏ hoàn toàn COVID-19", Bộ trưởng Chris Hipkins nói.

Làn sóng dịch mới ở New Zealand cũng chỉ ra một vấn đề ở nước này - thực hiện chiến dịch tiêm chủng chậm chạp khi mới chỉ khoảng 20% dân số được tiêm chủng đủ liều.

Hiện tại, New Zealand đang tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19. Ngày 21/8, nước này đạt được mức kỷ lục về tiêm chủng khi có hơn 50.000 liều vắc xin được cung cấp cho người dân.

Trước đó, vào ngày 12/8, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho hay, chính phủ nước này sẽ đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vắc xin trong năm nay, và bắt đầu mở cửa lại biên giới theo từng giai đoạn vào đầu năm 2022. Tuy nhiên, hiện chưa rõ mục tiêu này của New Zealand có thực hiện được theo đúng lộ trình hay không trong bối cảnh làn sóng COVID-19 do biến thể Delta đang bùng phát.