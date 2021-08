Hàn Quốc “khốn khổ” vì biến thể Delta, Delta Plus ra sao?

Ngày 3/8, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết phát hiện hai bệnh nhân COVID-19 nhiễm biến thể Delta Plus. Ảnh: Người dân Hàn Quốc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại một điểm xét nghiệm của thủ đô Seoul. Ảnh: Reuters. Trong một tin nhắn văn bản gửi Reuters ngày 3/8, KDCA xác nhận ca nhiễm Delta Plus đầu tiên là một người đàn ông 40 tuổi không có lịch sử du lịch nước ngoài gần đây. Trường hợp thứ hai là một du khách nước ngoài. Ảnh: Getty. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc ghi nhận ca mắc Delta Plus trong bối cảnh nước này đang đối phó với đợt bùng phát dịch thứ tư. Ảnh: AP. Delta Plus được xác định là một nhánh phụ của biến thể Delta. Tuy nhiên, theo một số nhà khoa học, biến thể Delta Plus thậm chí có khả năng lây nhanh hơn Delta. Ảnh: Nature. Sự xuất hiện của biến thể Delta nguy hiểm và mới đây là biến thể Delta Plus đang khiến cuộc chiến chống COVID-19 của Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn hơn. Ảnh: Reuters. Sáng 3/8, KDCA cho biết đã có thêm 1.202 ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận, trong đó có 1.152 ca lây nhiễm trong nước. Trước đó, ngày 2/8, Hàn Quốc công bố ghi nhận thêm 1.219 ca nhiễm trong 24 giờ. Tổng số ca mắc tại nước này đến nay là hơn 200.000 người. Ảnh: Yonhap. Số ca tử vong mới là 5 người, nâng tổng số người chết vì COVID-19 tại Hàn Quốc từ đầu dịch đến nay là 2.104 người. Ảnh: AP. Được biết, số ca nhiễm tăng theo ngày ở Hàn Quốc vẫn trên mức 1.000 ca từ hôm 7/7, chủ yếu ở vùng thủ đô Seoul. Ảnh: EPA. Để đối phó với làn sóng COVID-19 hiện nay, Chính phủ Hàn Quốc đang thực hiện biện pháp giãn cách xã hội mức cao nhất (cấp độ 4) ở khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận, trong khi áp dụng cấp độ 3 ở các tỉnh, thành phố còn lại trên cả nước. Thời gian áp dụng kéo dài đến hết ngày 8/8 tới. Ảnh: Yonhap. Tính đến ngày 3/8, Hàn Quốc đã chủng ngừa ít nhất một mũi cho 20 triệu người, tương đương 39% dân số nước này. 14,1% dân số Hàn Quốc đã tiêm đủ hai mũi. Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực hoàn tất tiêm phòng cho khoảng 36 triệu người vào tháng 9 tới để đạt miễn dịch cộng đồng vào tháng 11. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video: Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới (Nguồn video: THĐT)

Ngày 3/8, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết phát hiện hai bệnh nhân COVID-19 nhiễm biến thể Delta Plus. Ảnh: Người dân Hàn Quốc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại một điểm xét nghiệm của thủ đô Seoul. Ảnh: Reuters. Trong một tin nhắn văn bản gửi Reuters ngày 3/8, KDCA xác nhận ca nhiễm Delta Plus đầu tiên là một người đàn ông 40 tuổi không có lịch sử du lịch nước ngoài gần đây. Trường hợp thứ hai là một du khách nước ngoài. Ảnh: Getty. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc ghi nhận ca mắc Delta Plus trong bối cảnh nước này đang đối phó với đợt bùng phát dịch thứ tư. Ảnh: AP. Delta Plus được xác định là một nhánh phụ của biến thể Delta. Tuy nhiên, theo một số nhà khoa học, biến thể Delta Plus thậm chí có khả năng lây nhanh hơn Delta. Ảnh: Nature. Sự xuất hiện của biến thể Delta nguy hiểm và mới đây là biến thể Delta Plus đang khiến cuộc chiến chống COVID-19 của Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn hơn. Ảnh: Reuters. Sáng 3/8, KDCA cho biết đã có thêm 1.202 ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận, trong đó có 1.152 ca lây nhiễm trong nước. Trước đó, ngày 2/8, Hàn Quốc công bố ghi nhận thêm 1.219 ca nhiễm trong 24 giờ. Tổng số ca mắc tại nước này đến nay là hơn 200.000 người. Ảnh: Yonhap. Số ca tử vong mới là 5 người, nâng tổng số người chết vì COVID-19 tại Hàn Quốc từ đầu dịch đến nay là 2.104 người. Ảnh: AP. Được biết, số ca nhiễm tăng theo ngày ở Hàn Quốc vẫn trên mức 1.000 ca từ hôm 7/7, chủ yếu ở vùng thủ đô Seoul. Ảnh: EPA. Để đối phó với làn sóng COVID-19 hiện nay, Chính phủ Hàn Quốc đang thực hiện biện pháp giãn cách xã hội mức cao nhất (cấp độ 4) ở khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận, trong khi áp dụng cấp độ 3 ở các tỉnh, thành phố còn lại trên cả nước. Thời gian áp dụng kéo dài đến hết ngày 8/8 tới. Ảnh: Yonhap. Tính đến ngày 3/8, Hàn Quốc đã chủng ngừa ít nhất một mũi cho 20 triệu người, tương đương 39% dân số nước này. 14,1% dân số Hàn Quốc đã tiêm đủ hai mũi. Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực hoàn tất tiêm phòng cho khoảng 36 triệu người vào tháng 9 tới để đạt miễn dịch cộng đồng vào tháng 11. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video: Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới (Nguồn video: THĐT)