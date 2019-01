Bị pháo kích dữ dội, Quân đội Syria thương vong nặng tại Aleppo

Theo Al Masdar News ngày 23/1, các vụ pháo kích của nhóm phiến quân tại Aleppo đã khiến nhiều binh sĩ Quân đội Syria thương vong. Ảnh: Sputnik. “Một binh sĩ Syria thiệt mạng và một người khác bị thương trong vụ pháo kích của phiến quân nhằm vào khu Tell-Hamra, tỉnh Aleppo. Ngoài ra, vụ tấn công nhằm vào khu Vrede, Aleppo, đã làm 6 binh sĩ chính phủ bị thương”, Tướng Sergei Solomatin cho biết. Ảnh: TD. Được biết, trong 24 giờ qua, các tay súng phiến quân đã nã pháo vào nhiều khu dân cư tại các khu vực ở tỉnh Latakia, Hama và Aleppo. Ảnh: Sputnik. Trong khi đó, ngày 23/1, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã oanh kích căn cứ của lực lượng YPG nhằm đáp trả vụ tấn công trước đó của người Kurd từ thành phố Tell Rifaat, Aleppo. Ảnh: MEE. “Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã nã pháo về phía căn cứ của lực lượng YPG ở thành phố Tell Rifaat, phía đông nam Afrin. Trước đó, lực lượng YPG được cho là đã tiến hành 2 vụ tấn công nhằm vào trung tâm thành phố này hôm 20/1, khiến nhiều dân thường thương vong”, nguồn tin cho hay. Ảnh: Daily Beast. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, Quân đội Syria đã tiến hành một cuộc tấn công mới nhằm vào các tay súng phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn hiện vẫn đang hoạt động ở vùng nông thôn phía bắc tỉnh Hama. Ảnh: AMN. “Lực lượng chính phủ Damascus đã dồn dập nã pháo và tên lửa đất đối đất vào tuyến phòng thủ của phiến quân Jaysh Al-Izza, gần thị trấn chiến lược Morek, khiến nhiều tay súng khủng bố thiệt mạng hoặc bị thương”, một nguồn tin quân sự cho biết. Ảnh: Reuters. Ngoài ra, lực lượng chính phủ Damascus cũng tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của nhóm phiến quân “Ajnad al-Kavkaz” ở khu vực phía nam tỉnh Idlib ngày 23/1. Ảnh: MEM. “Tên Abu Al-Bara al-Kavkazi, chỉ huy của nhóm phiến quân Ajnad Al-Kavkaz, đã bị thương nặng và bỏ mạng sau khi cùng đồng bọn tấn công vào căn cứ của Quân đội Syria gần sân bay quân sự Abu Dhuhour ở Nam Idlib”, AMN đưa tin. Ảnh: AT. Mời độc giả xem thêm video: Những phóng viên chiến trường ở Syria (Nguồn: VTC14)

