Quân đội Syria khai hỏa, khủng bố tổn thất nặng tại Bắc Hama

Theo Al Masdar News ngày 7/1, Quân đội Syria đã gây tổn thất nặng nề cho nhóm phiến quân Jaysh Al-Izza trong cuộc pháo kích ở vùng nông thôn phía bắc tỉnh Hama. Ảnh: AMN. “Quân chính phủ do lực lượng Vệ binh Cộng hòa Syria dẫn đầu đã nã pháo và tên lửa đất đối đất nhằm vào căn cứ của nhóm phiến quân Jaysh Al-Izza gần thị trấn chiến lược Al-Latamnah, vùng nông thôn phía bắc tỉnh Hama”, nguồn tin cho hay. Ảnh: IIT. Một nguồn tin quân sự đến từ tỉnh Hama cho biết thêm, nhiều tay súng Jaysh Al-Izza đã bỏ mạng gần trục phía nam Al-Latamnah trong cuộc pháo kích vừa qua của lực lượng chính phủ Damascus. Ảnh: Times of Israel. Được biết, cuộc oanh kích của Quân đội Syria nhằm đáp trả vụ tấn công trước đó của nhóm phiến quân Jaysh Al-Izza nhằm vào lực lượng chính phủ Damascus gần thành phố Mhardeh ở Bắc Hama. Ảnh: AMN. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, Quân chính phủ đã phát hiện và loại bỏ một hang ổ mới của phiến quân IS tại vùng Tuloul al-Safa chiến lược thuộc tỉnh Sweida. Ảnh: AMN. “Trong quá trình tuần tra tại một trong những hang động ở vùng Tuloul Al-Safa sáng 7/1, lực lượng chính phủ Damascus đã phát hiện một hang ổ của nhóm IS, bắt sống một tay súng khủng bố và tịch thu ít nhất 4 khẩu súng trường của bọn chúng”, nguồn tin cho hay. Ảnh: Sputnik. Quân đội Syria sau đó bố trí lực lượng bảo vệ xung quanh hang động này để ngăn chặn nguy cơ các tay súng IS, được cho là đang ẩn náu tại khu vực hiểm trở Tuloul Al-Safa, sử dụng nó sau này. Ảnh: SANA. Còn tại Idlib, Quân đội Syria được cho đang chuẩn bị tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn và nhanh chóng nhằm vào nhóm phiến quân ở các vùng ngoại ô. Ảnh: FNA. Được biết, lực lượng chính phủ Damascus đã triển khai một đoàn xe quân sự chở binh sĩ và trang thiết bị vũ khí hạng nặng từ sân bay quân sự Hama tới vùng Sahl al-Ghab ở Tây Bắc Hama. Ngoài ra, một đoàn xe quân sự khác cũng đã được đưa tới một căn cứ ở Tây Aleppo để đối phó với các nhóm khủng bố. Ảnh: Sputnik. Mời độc giả xem thêm video: Chiến sự tại Deir Ezzor hồi năm 2017 (Nguồn: South Front)

