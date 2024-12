Chân dung 3 vị Tổng thống bị luận tội trong lịch sử Hàn Quốc

1. Ông Roh Moo Hyun là Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên bị Quốc hội luận tội. Ông sinh năm 1946 trong một gia đình nông dân nghèo ở Kimhae, đông nam Hàn Quốc. Ông Roh đã tự học để vượt qua kỳ thi luật vào năm 1975 và trở thành thẩm phán khu vực ở Daejeon năm 1977, trước khi nghỉ việc vào năm 1978 và trở thành luật sư. Ảnh: BBC. Năm 1987, ông bị bắt và bỏ tù 3 tháng, bị cấm hành nghề luật sư vì tham gia hậu thuẫn phong trào đình công của công nhân ngành đóng tàu.Cũng trong năm 1987, ông Roh Moo Hyun trở thành một trong những lãnh đạo của nhóm “Đấu tranh Tháng 6”. Năm 1988, ông đắc cử nghị sĩ qua cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên và bắt đầu nổi bật trên chính trường quốc gia với nỗ lực chống tham nhũng. Ảnh: Reuters. Vào năm 2001, ông Roh Moo Hyun được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng phụ trách các vấn đề hàng hải và ngư nghiệp. Ông trở thành ứng viên Tổng thống vào năm 2002 và giành chiến thắng, trở thành Tổng thống Hàn Quốc vào ngày 25/12/2002. Ảnh: Reuters. Tháng 3/2004, Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu thông qua việc luận tội Tổng thống Roh Moo Hyun với cáo buộc vi phạm luật bầu cử và thiếu năng lực lãnh đạo. Ngày 12/3/2004, Quốc hội Hàn Quốc thông qua đạo luật luận tội Tổng thống Roh, ông bị đình chỉ chức vụ. Đến ngày 14/5/2004, Tòa án Hiến pháp đảo ngược quyết định luận tội và phục chức cho ông Roh. Tuy nhiên, nhiệm kỳ của ông sau đó kết thúc với tỷ lệ tín nhiệm chỉ còn 29%. Ảnh: AJ. Đầu năm 2008, sau khi hết nhiệm kỳ và chuyển giao quyền lực cho Tổng thống Lee Myung Bak, ông Roh cùng vợ về quê nhà ở làng Bongha. Ngày 30/4/2009, ông Roh Moo Hyun bị truy tố với cáo buộc nhận hối lộ. Ngày 23/5/2009, ông tự tử và để lại bức thư tuyệt mệnh với nội dung: "Tôi hoàn toàn trong sạch". Ảnh: Reuters. 2. Bà Park Geun Hye sinh ngày 2/2/1952 tại Samdeok-dong, Daegu, Hàn Quốc. Bà là con gái của cựu Tổng thống Park Chung Hee. Ảnh: Reuters. Năm 1971, bà Park quyết định theo học chuyên ngành kỹ sư điện tại trường Đại học Sogang. Sau khi tốt nghiệp đại học, bà tới Grenoble, Pháp. Tháng 8/1974, bà được gọi trở về Seoul ngay lập tức và nhận được tin mẹ bà bị sát hại. Ảnh: Reuters. Năm 1979, cha bà Park bị một thuộc cấp ám sát. Sau biến cố, bà rút khỏi chính trường và tới năm 1997, bà chính thức quay trở lại. Năm 1997, Park Geun Hye gia nhập đảng Quốc đại (GNP), tiền thân của đảng Thế giới mới. Ảnh: Reuters. Năm 2007, bà tranh cử chức tổng thống nhưng để thua trước ông Lee Myung Bak. Năm 2012, bà một lần nữa ra tranh cử. Ngày 19/12/2012, bà giành chiến thắng trước đối thủ đảng Dân chủ thống nhất, trở thành nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc. Ảnh: Reuters. Năm 2014, bà hứng chịu chỉ trích vì lơi là trách nhiệm trong vụ chìm phà Sewol làm hơn 300 người thiệt mạng. Tháng 12/2016, Quốc hội Hàn Quốc thông qua quyết định luận tội và đình chỉ mọi chức vụ đối với bà Park. Ảnh: Reuters. Bà Park Geun Hye bị phế truất khỏi chức vụ Tổng thống Hàn Quốc hồi tháng 3/2017 do dính líu các bê bối lạm dụng quyền lực và nhận những khoản tiền hối lộ lớn. Bà bị cáo buộc cấu kết với người bạn thân Choi Soon-sil để buộc các tập đoàn lớn như Samsung và Lotte quyên góp 77,4 tỷ won cho hai quỹ phi lợi nhuận do bà Choi Soon-sil quản lý và đổi lấy lợi ích cho doanh nghiệp. Ảnh: Reuters. Năm 2018, bà bị kết án 24 năm tù giam và sau đó bị tăng lên thành 25 năm tù giam. Tháng 12/2021, Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Moon Jae In đã ra lệnh ân xá đặc biệt cho bà Park. Ngày 31/12/2021, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye được ra tù sau gần 5 năm bị giam giữ. Ảnh: Reuters. 3. Ông Yoon Suk Yeol sinh ngày 18/12/1960 tại Seoul. Sau khi tốt nghiệp Trường Trung học Phổ thông Choongam, ông Yoon học luật tại Đại học Quốc gia Seoul, lấy bằng cử nhân Luật năm 1983 và bằng Thạc sĩ Luật năm 1988. Ảnh: Reuters. Ông Yoon bắt đầu sự nghiệp của mình tại Văn phòng Công tố viên Daegu vào năm 1994. Ông đứng đầu Chi nhánh đặc biệt và Cục điều tra Trung ương, cơ quan điều tra các vụ án liên quan đến tham nhũng. Ảnh: Chosun. Ngày 19/5/2017, Tổng thống mới đắc cử khi đó là ông Moon Jae-in (ảnh) đã bổ nhiệm ông Yoon làm người đứng đầu Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul. Vào ngày 17/6/2019, ông Yoon được đề cử làm Tổng công tố viên. Tuy nhiên, ngày 4/3/2021, ông đã nộp đơn từ chức. Ảnh: Reuters. Tháng 3/2022, ông Yoon giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc và nhậm chức vào tháng 5/2022. Sự nghiệp chính trị của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trở nên bấp bênh sau khi ông bất ngờ ban bố tình trạng thiết quân luật đêm 3/12/2024, vấp phải sự phản ứng dữ dội. Ảnh: Getty. Ngày 14/12, Quốc hội do phe đối lập lãnh đạo của Hàn Quốc đã bỏ phiếu thông qua việc luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol, đình chỉ ông khỏi các nhiệm vụ chính thức của mình. Ngày 16/12, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc thông báo đã khởi động các thủ tục tư pháp cho phiên tòa luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol và sẽ tổ chức phiên điều trần đầu tiên vào chiều ngày 27/12/2024. Ảnh: Reuters.

