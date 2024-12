Những sự thật thú vì về tuần lộc có thể bạn chưa biết

Tuần lộc là loài hươu lớn sống ở Bắc Cực, Bắc Mỹ, Bắc Âu và Bắc Á, có khả năng chịu lạnh rất tốt nhờ lớp lông giữ không khí và hệ tuần hoàn đặc biệt. (Ảnh: San Diego Zoo Animals & Plants) Chúng là loài động vật có vú di chuyển xa nhất trên cạn, có thể di chuyển tới 5.000 km mỗi năm để tìm thức ăn.(Ảnh: One Earth) Tuần lộc có tốc độ chạy nhanh, lên tới 80 km/h, đặc biệt khi phát hiện kẻ săn mồi.(Ảnh: Orlando Science Center) Sừng của tuần lộc đực rụng vào đầu tháng 12, trong khi sừng của tuần lộc cái vẫn còn suốt mùa đông, giúp chúng trở thành lựa chọn lý tưởng kéo xe cho ông già Noel.(Ảnh: Britannica) Tuần lộc cái có khả năng chịu nhiệt độ khắc nghiệt tới -43°C nhờ lớp mỡ dày còn lại vào mùa đông.(Ảnh: Successful Farming) Rudolph, chú tuần lộc mũi đỏ nổi tiếng trong câu chuyện Giáng sinh, thực ra dựa trên một loài tuần lộc có mũi chuyển màu đỏ thật. Bí mật về mũi đỏ của tuần lộc nằm ở mạng lưới mao mạch dày đặc trong mũi, giúp giữ ấm và điều hòa nhiệt độ cơ thể.(Ảnh: My Vet and Me) Tuần lộc là loài ăn thực vật, chủ yếu tiêu thụ rêu, cỏ, lá và nấm; vào mùa đông, chúng đào tuyết để tìm rêu tuần lộc chứa nhiều năng lượng.(Ảnh: Hurtigruten) Chúng sống ở các vùng lãnh nguyên, rừng và núi quanh Bắc Cực, với phạm vi hoạt động lên tới 500 km².(Ảnh: Treehugger) Mời quý độc giả xem thêm video: Bộ sưu tập Giáng sinh bằng vỏ trứng ông giáo về hưu gây sốt.

