Bật mí thú vị về Thủ tướng Canada điển trai vừa đến Việt Nam

Sáng 8/11, chuyên cơ CC-150 Polaris thuộc Lực lượng Không quân Hoàng gia Canada chở Thủ tướng Justin Trudeau đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội. Đây là lần đầu tiên vị nguyên thủ Canada đến Việt Nam kể từ khi nhậm chức năm 2015. Ảnh: Zing.vn. Kể từ khi ông Trudeau trở thành Thủ tướng Canada, mọi thông tin về đời sống thường nhật của vị nguyên thủ này luôn được báo giới cũng như người dân Canada quan tâm. Nguồn ảnh: The Daily Beast Thủ tướng Justin Trudeau là Thủ tướng Canada đầu tiên sinh ra tại thủ đô Ottawa. Nguồn ảnh: Mashable Nhà lãnh đạo Canada cầu hôn phu nhân Sophie Gresgoire vào ngày 18/10/2004 và người con đầu của họ, Xavier, chào đời đúng ngày này 3 năm sau đó. Nguồn ảnh: Maclean's Sophie, phu nhân của Thủ tướng Trudeau, là bạn cùng lớp và cũng cũng là bạn của em trai nhà lãnh đạo Canada, Michel. Nguồn ảnh: lapresse.ca Một trong những việc làm đầu tiên của ông Trudeau sau khi chuyển vào văn phòng của thủ tướng là sửa lại chiếc bàn làm việc cũ của cha ông, cố Thủ tướng Pierre Trudeau. Nguồn ảnh: Al Jazeera Trước khi bước vào chính trường, Thủ tướng Trudeau từng là một giáo viên dạy Tiếng Pháp và Toán cho một trường trung học. Nguồn ảnh: thestar.com Thủ tướng Trudeau có hai hình xăm trên cơ thể. “Hình xăm của tôi gồm Trái đất nằm bên trong con quạ Haida trên cánh tay trái. Tôi xăm quả địa cầu năm 23 tuổi còn con quạ vào lần sinh nhật thứ 40”, Thủ tướng Canada chia sẻ. Nguồn ảnh: Maclean's Thủ tướng Trudeau từng gây sốt với điệu nhảy Ấn Độ khi ông nhảy theo điệu nhạc phim Bollywood. Nguồn ảnh: Age Of Shitlords Vị thủ tướng thứ 23 của Canada ủng hộ việc hợp pháp hóa cần sa phục vụ cho mục đích y tế. Nguồn ảnh: Foreign Policy Buổi sáng sau khi đắc cử Thủ tướng Canada năm 2015, Thủ tướng Trudeau đã đi cảm ơn các cử tri ủng hộ mình bằng tàu điện ngầm. Nguồn ảnh: 680 News Thủ tướng Canada cầu hôn phu nhân Sophie tại Khách sạn St. James ở Old Port, Montreal. Và sau này, họ cũng tổ chức lễ cưới tại khách sạn này. Nguồn ảnh: Storypick Thủ tướng Canada Justin Trudeau từng đóng phim truyền hình The Great War của kênh CBC vào năm 2007. Nguồn ảnh: Storypick. Nhà lãnh đạo Canada còn là một tay đấm boxing khá giỏi. Nguồn ảnh: The Globe and Mail Thủ tướng Canada từng nói rằng, nếu có một bộ phim về cuộc đời ông, ông muốn diễn viên Meryl Streep sẽ đóng chính trong phim đó. Nguồn ảnh: The Japan Times Thủ tướng Canada từng tới tận sân bay để chào đón những người tị nạn Syria và trao cho họ những chiếc áo ấm. Nguồn ảnh: dailyhive.com

Sáng 8/11, chuyên cơ CC-150 Polaris thuộc Lực lượng Không quân Hoàng gia Canada chở Thủ tướng Justin Trudeau đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội. Đây là lần đầu tiên vị nguyên thủ Canada đến Việt Nam kể từ khi nhậm chức năm 2015. Ảnh: Zing.vn. Kể từ khi ông Trudeau trở thành Thủ tướng Canada, mọi thông tin về đời sống thường nhật của vị nguyên thủ này luôn được báo giới cũng như người dân Canada quan tâm. Nguồn ảnh: The Daily Beast Thủ tướng Justin Trudeau là Thủ tướng Canada đầu tiên sinh ra tại thủ đô Ottawa. Nguồn ảnh: Mashable Nhà lãnh đạo Canada cầu hôn phu nhân Sophie Gresgoire vào ngày 18/10/2004 và người con đầu của họ, Xavier, chào đời đúng ngày này 3 năm sau đó. Nguồn ảnh: Maclean's Sophie, phu nhân của Thủ tướng Trudeau, là bạn cùng lớp và cũng cũng là bạn của em trai nhà lãnh đạo Canada, Michel. Nguồn ảnh: lapresse.ca Một trong những việc làm đầu tiên của ông Trudeau sau khi chuyển vào văn phòng của thủ tướng là sửa lại chiếc bàn làm việc cũ của cha ông, cố Thủ tướng Pierre Trudeau. Nguồn ảnh: Al Jazeera Trước khi bước vào chính trường, Thủ tướng Trudeau từng là một giáo viên dạy Tiếng Pháp và Toán cho một trường trung học. Nguồn ảnh: thestar.com Thủ tướng Trudeau có hai hình xăm trên cơ thể. “Hình xăm của tôi gồm Trái đất nằm bên trong con quạ Haida trên cánh tay trái. Tôi xăm quả địa cầu năm 23 tuổi còn con quạ vào lần sinh nhật thứ 40”, Thủ tướng Canada chia sẻ. Nguồn ảnh: Maclean's Thủ tướng Trudeau từng gây sốt với điệu nhảy Ấn Độ khi ông nhảy theo điệu nhạc phim Bollywood. Nguồn ảnh: Age Of Shitlords Vị thủ tướng thứ 23 của Canada ủng hộ việc hợp pháp hóa cần sa phục vụ cho mục đích y tế. Nguồn ảnh: Foreign Policy Buổi sáng sau khi đắc cử Thủ tướng Canada năm 2015, Thủ tướng Trudeau đã đi cảm ơn các cử tri ủng hộ mình bằng tàu điện ngầm. Nguồn ảnh: 680 News Thủ tướng Canada cầu hôn phu nhân Sophie tại Khách sạn St. James ở Old Port, Montreal. Và sau này, họ cũng tổ chức lễ cưới tại khách sạn này. Nguồn ảnh: Storypick Thủ tướng Canada Justin Trudeau từng đóng phim truyền hình The Great War của kênh CBC vào năm 2007. Nguồn ảnh: Storypick. Nhà lãnh đạo Canada còn là một tay đấm boxing khá giỏi. Nguồn ảnh: The Globe and Mail Thủ tướng Canada từng nói rằng, nếu có một bộ phim về cuộc đời ông, ông muốn diễn viên Meryl Streep sẽ đóng chính trong phim đó. Nguồn ảnh: The Japan Times Thủ tướng Canada từng tới tận sân bay để chào đón những người tị nạn Syria và trao cho họ những chiếc áo ấm. Nguồn ảnh: dailyhive.com