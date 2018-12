Ảnh: Triều Tiên kỷ niệm 7 năm ngày mất ông Kim Jong-il

Theo Al Jazeera, ngày 17/12 vừa qua, hàng chục nghìn người dân Triều Tiên đã tới thăm khu Đài tưởng niệm Mansu Hill Grand ở thủ đô Bình Nhưỡng nhân dịp kỷ niệm 7 năm ngày mất của cố Chủ tịch Kim Jong-il. (Nguồn ảnh: Al Jazeera) Người dân Triều Tiên cúi đầu thành kính trước tượng đài nhà sáng lập Triều Tiên Kim Il-sung và cố Chủ tịch Kim Jong-il tại khu Đài tưởng niệm Mansu Hill Grand, thề sẽ trung thành với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Mọi người đặt hoa tưởng niệm trước tượng đài hai nhà cố lãnh đạo Triều Tiên. Các hoạt động tưởng niệm nhân ngày mất của cố Chủ tịch Kim Jong-il diễn ra trên khắp đất nước Triều Tiên trong ngày 17/12. Các quân nhân Triều Tiên mang hoa tới viếng tại khu Đài tưởng niệm Mansu Hill Grand ngày 17/12. Được biết, sau khi cố Chủ tịch Kim Jong-il qua đời vào ngày 17/12/2011, con trai ông, nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã lên nắm quyền. Các bé gái Triều Tiên nghịch tuyết tại Quảng trường Kim Il-sung ở thủ đô Bình Nhưỡng. Binh sĩ Triều Tiên “diễu hành” qua bức tượng đài hai nhà cố lãnh đạo Triều Tiên tại khu Đài tưởng niệm Mansu ngày 17/12. Cũng trong ngày 17/12, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thăm lăng mộ cố Chủ tịch Kim Jong-il để kỷ niệm 7 năm ngày mất của cha ông. Ảnh: The Guardian. Các nữ binh sĩ và người dân Triều Tiên viếng trước tượng đài hai nhà cố lãnh đạo Triều Tiên. Ảnh: The Guardian. Mời độc giả xem thêm video: Toàn cảnh Triều Tiên duyệt binh Ngày Quốc khánh (Nguồn: VTC Now)

