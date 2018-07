Ấn Độ: Xe khách mất lái lao xuống vực, ít nhất 40 người thiệt mạng

Theo truyền thông địa phương, vụ tai nạn xe khách tại Ấn Độ xảy ra khi một chiếc xe khách mất lái và lao xuống vực sâu tại bang Uttarakhand, phía Bắc nước này.

Một vụ tai nạn xe khách tại Ấn Độ. Ảnh: India.com Cảnh sát địa phương đã huy động một lực lượng lớn đến hiện trường vụ tai nạn để tiến hành điều tra và phục vụ công tác cứu hộ. Tuy nhiên, vẫn chưa xác định được chính xác số người thiệt mạng cũng như nguyên nhân vụ tai nạn.

Hãng tin Reuter, dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết, khu vực chiếc xe khách gặp nạn là nơi hiểm trở, đường núi quanh co và hẹp. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn có mưa lớn, do đó khả năng nguyên nhân là do trơn trượt dẫn tới mất lái.