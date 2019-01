“Ác mộng” trên du thuyền chở 8.000 khách ở Caribbe

Báo RT đưa tin, ít nhất 277 vị khách trên du thuyền Oasis of the Seas có dấu hiệu nhiễm norovirus gây đau bụng, nôn mửa và tiêu chảy. Mặc dù công ty chủ quản Royal Caribbean thông báo du thuyền hiện đã qua kiểm dịch, nhưng Chính phủ Jamaica vẫn cấm các vị khách trên du thuyền xuống cảng Falmouth, nơi họ dự kiến dừng chân một ngày để du ngoạn theo lịch trình ban đầu.

Một bức thư gửi các hành khách của Royal Caribbean hôm 10/1 hé lộ, công ty ban đầu định cho Oasis of the Seas tiếp tục cuộc hành trình kéo dài 7 ngày như bình thường, nếu họ có thể chấm dứt hiện tượng nôn mửa kèm tiêu chảy trên du thuyền bằng các chỉ dẫn rửa tay đúng cách và suy nghĩ tích cực.

Các hành khách và thành viên thủy thủ đoàn mắc bệnh đã được điều trị bằng thuốc không kê đơn. Các nhân viên trên du thuyền cũng áp dụng những biện pháp ngăn chặn lây lan bệnh thông qua phục vụ thức ăn, đồ uống riêng cho các vị khách bị bệnh và hạn chế họ tiếp xúc với những vị khách khỏe mạnh còn lại.

Tuy nhiên, tình hình không tiến triển khá hơn, buộc công ty chủ quản phải quyết định hủy lịch trình và cho du thuyền quay về cảng Canaveral, Florida vào sáng thứ Bảy, 12/1. Cả 8.000 vị khách trên du thuyền sẽ được bồi hoàn phí đã trả cho chuyến đi.

Tuy nhiên, việc Oasis of the Seas sớm quay trở lại cảng không hẳn chỉ vì những lo lắng cho sức khỏe của hành khách và thành viên thủy thủ đoàn. Một phát ngôn viên của Royal Caribbean cho hay, động thái sẽ giúp công ty có nhiều thời gian hơn để hoàn tất việc tẩy rửa và vô trùng du thuyền trước khi Oasis of the Seas bắt đầu khởi hành cho chuyến tiếp theo vào Chủ nhật, 13/1.