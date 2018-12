12 năm giả làm cảnh sát lừa "cả thế giới" mà không bị tóm

Bằng những mánh lới tài tình và một chút may mắn, một người đàn ông đã lừa tất cả người xung quanh rằng mình là cảnh sát trong suốt 12 năm.

Một người đàn ông Trung Quốc gần đây bị bắt và bị buộc tội lừa đảo vì dám mạo danh một sĩ quan cảnh sát. Điều đặc biệt là người đàn ông này đã khiến tất cả mọi người tin rằng ông ta là cảnh sát suốt 12 năm mà không hề bị phát hiện, Oddity Central đưa tin.



Wang Feng lấy lời khai tại đồn cảnh sát. Ảnh: ODD Ông Wang Feng, 41 tuổi, từ nhỏ đã luôn ước ao trở thành một sĩ quan cảnh sát. Đến năm 2006, nhân một lần em trai của Feng dính vào một vụ tranh cấp nợ nần và cần một luật sư nên ông quyết định giả làm cảnh sát ở thị trấn Baibu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) nói chuyện với một luật sư để dễ dàng nhờ ông ta giúp đỡ.

Sau lần giả dạng thành công, ông Feng tiếp tục muốn lừa những người khác bằng cách đó. Ông nói với bạn bè và người quen rằng ông đã trở thành cảnh sát , ngày ngày ông mặc đồng phục giả, trang bị còng tay và thậm chí là làm giả được cả thẻ nghề.

Đến năm 2011, Wang Feng gặp Xiao Lu, người mà sau này trở thành vợ của anh. Dù rất thân thiết, Feng vẫn tự giới thiệu mình là một sĩ quan của đội điều tra hình sự Gia Hưng. Gia đình của Lu đã đôi lần nghi ngờ anh không phải là cảnh sát vì tình cờ phát hiện anh không có tên trong danh sách tốt nghiệp của Học viện Cảnh sát hình sự. Nhưng với mánh lới và miệng lưỡi của mình, Feng đã khiến Lu tin và lấy mình làm chồng.

Tại lễ cưới không có một bóng sĩ quan cảnh sát đồng nghiệp, cha mẹ của cô dâu một lần nữa nghi ngờ Feng nhưng anh giải thích rằng họ bận phải đi đám cưới của một người sếp cấp cao và không một ai chịu dự đám của anh với Lu.

Những năm tiếp theo sau khi chung sống với Lu, anh chàng vẫn đóng tròn vai cảnh sát với những câu chuyện trinh thám ly kỳ. Sáng sáng anh ta mặc đồng phục đi làm nhưng thực ra là vào sống trong một khách sạn và điều hành một doanh nghiệp in nhỏ. Do công việc cũng không mấy suôn sẻ nên Feng lại phải dùng danh nghĩa cảnh sát để mượn nợ.

Cũng đã đôi lần, Feng suýt bị lộ danh tính nhưng sự may mắn đã giúp anh ta tiếp tục lừa được mọi người. Ví dụ, có lần gia đình vợ của Feng nhờ anh ta dùng mối quan hệ để đưa một người thân ra khỏi tù vì tội trộm cắp. Feng đã dùng danh xưng cảnh sát dỏm để nhờ vả một luật sư và người họ hàng kia nhanh chóng được giảm tội. Một lần khác, một người bạn của Feng lái xe trong tình trạng say xỉn và bị bắt. Anh này sau đó tìm đến Feng và nhờ giúp đỡ. May mắn thay, nồng độ cồn trong máu của anh bạn không cao nên anh ta chỉ bị thu hồi giấy phép sáu tháng và một mực tin rằng chính Feng đã tác động. Và uy tín của Feng ngày càng được củng cố.

Tuy nhiên, sau 12 năm, siêu lừa cũng phải lộ mặt do số tiền mà anh ta nợ từ việc điều hành công ty ngày càng thua lỗ nặng. Anh bị hai viên cảnh sát thật bắt sau đó. Lúc soát nhà, cảnh sát tìm thấy đồng phục, ID giả, các báo cáo giả mạo được sao chép trên trực tuyến để lừa chính vợ của mình.