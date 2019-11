Toàn cảnh "kinh đô ánh sáng" Paris chìm trong hỗn loạn vì biểu tình

Ngày 16/11, gần 30.000 người biểu tình Áo vàng đã xuống đường tại thủ đô Paris và nhiều địa điểm trên khắp nước Pháp, khi phong trào này chuẩn bị kỷ niệm một năm. Kể từ tháng 11/2018, họ đã tổ chức tuần hành hàng tuần tại Paris để phản đối các chính sách của chính phủ. (Nguồn ảnh: Daily Mail/Sputnik) Thủ đô Paris không khác gì bãi chiến trường khi hàng nghìn người biểu tình "Áo vàng" xuống đường và đụng độ với lực lượng an ninh, gây ra cảnh tượng hỗn loạn. Nhiều nhóm biểu tình quá khích đốt cháy các ôtô đỗ trên phố, thùng rác công cộng, đồng thời sử dụng gạch đá tấn công lực lượng cảnh sát Pháp. Đáp trả, cảnh sát đã sử dụng hơi cay và vòi rồng nhằm giải tán đám đông. Theo thông báo của Bộ Nội vụ Pháp, tính đến 20h ngày 16/11, tổng cộng 147 phần tử quá khích bị cảnh sát bắt giữ, trong đó 129 người sẽ bị tạm giam để điều tra. Cảnh sát cho biết nhiều người đã bị bắt ngay từ trước khi cuộc biểu tình diễn ra. Những người biểu tình quá khích đập phá, chặn đường và phóng hỏa. Nhiều cửa hàng và trung tâm thương mại quanh Quảng trường Italia ở quận 13 của Paris đã bị hư hại do bị đập phá. Được biết, các cuộc biểu tình quy mô lớn lúc đầu bắt nguồn từ việc tăng thuế xăng dầu vào tháng 11/2018. Trước sức ép biểu tình, Chính phủ Pháp đã hủy bỏ kế hoạch này và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thậm chí đã hứa sẽ thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo an ninh kinh tế, nhưng các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn. Cảnh sát Pháp đi giữa làn khói hơi cay mù mịt trên đường phố. Lực lượng an ninh Pháp cũng phải sử dụng vòi rồng để giải tán đám đông người biểu tình ở Paris. Theo số liệu thống kê chính thức, 2.500 người đã bị thương trong các cuộc biểu tình ở Pháp. Mời độc giả xem video: Phong trào "Áo vàng" biểu tình ở Pháp (Nguồn" DW)

Ngày 16/11, gần 30.000 người biểu tình Áo vàng đã xuống đường tại thủ đô Paris và nhiều địa điểm trên khắp nước Pháp, khi phong trào này chuẩn bị kỷ niệm một năm. Kể từ tháng 11/2018, họ đã tổ chức tuần hành hàng tuần tại Paris để phản đối các chính sách của chính phủ. (Nguồn ảnh: Daily Mail/Sputnik) Thủ đô Paris không khác gì bãi chiến trường khi hàng nghìn người biểu tình "Áo vàng" xuống đường và đụng độ với lực lượng an ninh, gây ra cảnh tượng hỗn loạn. Nhiều nhóm biểu tình quá khích đốt cháy các ôtô đỗ trên phố, thùng rác công cộng, đồng thời sử dụng gạch đá tấn công lực lượng cảnh sát Pháp. Đáp trả, cảnh sát đã sử dụng hơi cay và vòi rồng nhằm giải tán đám đông. Theo thông báo của Bộ Nội vụ Pháp, tính đến 20h ngày 16/11, tổng cộng 147 phần tử quá khích bị cảnh sát bắt giữ, trong đó 129 người sẽ bị tạm giam để điều tra. Cảnh sát cho biết nhiều người đã bị bắt ngay từ trước khi cuộc biểu tình diễn ra. Những người biểu tình quá khích đập phá, chặn đường và phóng hỏa. Nhiều cửa hàng và trung tâm thương mại quanh Quảng trường Italia ở quận 13 của Paris đã bị hư hại do bị đập phá. Được biết, các cuộc biểu tình quy mô lớn lúc đầu bắt nguồn từ việc tăng thuế xăng dầu vào tháng 11/2018. Trước sức ép biểu tình, Chính phủ Pháp đã hủy bỏ kế hoạch này và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thậm chí đã hứa sẽ thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo an ninh kinh tế, nhưng các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn. Cảnh sát Pháp đi giữa làn khói hơi cay mù mịt trên đường phố. Lực lượng an ninh Pháp cũng phải sử dụng vòi rồng để giải tán đám đông người biểu tình ở Paris. Theo số liệu thống kê chính thức, 2.500 người đã bị thương trong các cuộc biểu tình ở Pháp . Mời độc giả xem video: Phong trào "Áo vàng" biểu tình ở Pháp (Nguồn" DW)