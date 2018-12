Phe “Áo vàng” vẫn biểu tình dữ dội tại Pháp trước Giáng sinh

Theo Daily Mail ngày 23/12, những người thuộc phong trào "Áo vàng" đã tiến hành cuộc biểu tình lần thứ 6 trên toàn nước Pháp. Đụng độ đã xảy ra giữa những người biểu tình với lực lượng an ninh Pháp. (Nguồn ảnh: Daily Mail) Ít nhất một tài xế thiệt mạng do chốt chặn của người biểu tình tại thành phố Perpignan vào rạng sáng 23/12. Các nhà chức trách Pháp đang mở cuộc điều tra vụ việc này. Người biểu tình Áo vàng đốt lửa trên đường phố ở Nantes, Pháp, ngày 22/12. Theo Bộ Nội vụ Pháp, tổng cộng khoảng 38.600 người tham gia các cuộc biểu tình trên khắp cả nước trong ngày 22/12. Tại Paris, bạo lực nổ ra khi những người biểu tình tìm cách phong tỏa giao thông tại khu vực đại lộ Champs-Elysees. Cảnh sát Paris cho biết đã bắt giữ 142 người biểu tình và 19 đối tượng bị giam giữ. Hơi cay mù mịt trên đường phố Nantes ngày 22/12. Đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát chống bạo động Pháp ở thủ đô Paris. Một người biểu tình đấu khẩu với cảnh sát Pháp gần La Madeleine, thủ đô Paris. Những người biểu tình tuần hành qua trung tâm thủ đô Paris trong tuần thứ 6 liên tiếp. Người biểu tình “Áo vàng” ném lựu đạn hơi cay về phía lực lượng an ninh ở Nantes. Cảnh tượng hỗn loạn trên đường phố Nantes. Ngoài thủ đô Paris, biểu tình cũng nổ ra tại nhiều thành phố khác của Pháp, trong đó có Bordeaux, Caen, Lille, Lyon, Marseille , Nantes, Rouen Saint-Etienne và Toulouse,... Đám đông người biểu tình hô to “Tổng thống Macron hãy từ chức” khi tập trung tại Montmartre, Pháp, sáng 23/12. Cảnh sát Pháp khống chế một người biểu tình Áo vàng ở trung tâm thủ đô Paris. Mời độc giả xem thêm video: Biểu tình của phong trào Áo vàng ở Pháp (Nguồn: Ruptly)

Theo Daily Mail ngày 23/12, những người thuộc phong trào "Áo vàng" đã tiến hành cuộc biểu tình lần thứ 6 trên toàn nước Pháp. Đụng độ đã xảy ra giữa những người biểu tình với lực lượng an ninh Pháp. (Nguồn ảnh: Daily Mail) Ít nhất một tài xế thiệt mạng do chốt chặn của người biểu tình tại thành phố Perpignan vào rạng sáng 23/12. Các nhà chức trách Pháp đang mở cuộc điều tra vụ việc này. Người biểu tình Áo vàng đốt lửa trên đường phố ở Nantes, Pháp, ngày 22/12. Theo Bộ Nội vụ Pháp, tổng cộng khoảng 38.600 người tham gia các cuộc biểu tình trên khắp cả nước trong ngày 22/12. Tại Paris, bạo lực nổ ra khi những người biểu tình tìm cách phong tỏa giao thông tại khu vực đại lộ Champs-Elysees. Cảnh sát Paris cho biết đã bắt giữ 142 người biểu tình và 19 đối tượng bị giam giữ. Hơi cay mù mịt trên đường phố Nantes ngày 22/12. Đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát chống bạo động Pháp ở thủ đô Paris. Một người biểu tình đấu khẩu với cảnh sát Pháp gần La Madeleine, thủ đô Paris. Những người biểu tình tuần hành qua trung tâm thủ đô Paris trong tuần thứ 6 liên tiếp. Người biểu tình “Áo vàng” ném lựu đạn hơi cay về phía lực lượng an ninh ở Nantes. Cảnh tượng hỗn loạn trên đường phố Nantes. Ngoài thủ đô Paris, biểu tình cũng nổ ra tại nhiều thành phố khác của Pháp, trong đó có Bordeaux, Caen, Lille, Lyon, Marseille , Nantes, Rouen Saint-Etienne và Toulouse,... Đám đông người biểu tình hô to “Tổng thống Macron hãy từ chức” khi tập trung tại Montmartre, Pháp, sáng 23/12. Cảnh sát Pháp khống chế một người biểu tình Áo vàng ở trung tâm thủ đô Paris. Mời độc giả xem thêm video: Biểu tình của phong trào Áo vàng ở Pháp (Nguồn: Ruptly)