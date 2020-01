Thế giới quay cuồng đối phó với virus corona như thế nào?

Tính đến sáng ngày 30/1, dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra đã khiến 170 người chết ở Trung Quốc và gần 8.000 trường hợp mắc bệnh trên toàn cầu. Trong bối cảnh dịch viêm phổi nguy hiểm này đang lây lan rộng, các quốc gia trên thế giới đã thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn bệnh dịch. Ảnh: Khoang máy bay được khử trùng tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, ngày 28/1 nhằm ngăn chặn sự lây lan của coronavirus. (Nguồn ảnh: Reuters) Một hành khách đeo khẩu trang khi tới sân bay quốc tế Dubai hôm 29/1, sau khi Bộ Y tế và Dự phòng UAE (Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất) xác nhận trường hợp nhiễm coronavirus đầu tiên tại nước này. Bé gái đeo khẩu trang chơi đùa bên ngoài một trung tâm mua sắm ở Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 29/1. Các em học sinh đeo khẩu trang để phòng nhiễm bệnh trong lớp học ở Thimi, Bhaktapur, ngày 29/1, sau khi Nepal xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona. Nhân viên phun thuốc khử trùng trong hầm để xe của một tòa nhà ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, hôm 29/1. Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ tại bệnh viện Al-Bashir ở Amman, Jordan, ngày 28/1. Một hành khách đến từ Trung Quốc được đo thân nhiệt tại sân bay quốc tế ở Incheon, Hàn Quốc, ngày 29/1. Các du khách đeo mặt nạ để ngăn nhiễm virus corona tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 29/1. Các hành khách đến từ Trung Quốc được kiểm tra thân nhiệt tại sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, Saudi Arabia, hôm 29/1. Nhiều gian hàng trong siêu thị ở Hong Kong, Trung Quốc, trống trơn sau khi người dân tích trữ lương thực do lo ngại dịch viêm phổi cấp. Nhân viên sân bay theo dõi máy quét thân nhiệt tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở Pasay, Philippines. Các nhân viên khử trùng tại nhà ga Suseo ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona. Mời độc giả xem thêm video: Đà Nẵng cách ly một người Trung Quốc sốt bất thường khi nhập cảnh (Nguồn video: VTC Now)

Tính đến sáng ngày 30/1, dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra đã khiến 170 người chết ở Trung Quốc và gần 8.000 trường hợp mắc bệnh trên toàn cầu. Trong bối cảnh dịch viêm phổi nguy hiểm này đang lây lan rộng, các quốc gia trên thế giới đã thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn bệnh dịch. Ảnh: Khoang máy bay được khử trùng tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, ngày 28/1 nhằm ngăn chặn sự lây lan của coronavirus. (Nguồn ảnh: Reuters) Một hành khách đeo khẩu trang khi tới sân bay quốc tế Dubai hôm 29/1, sau khi Bộ Y tế và Dự phòng UAE (Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất) xác nhận trường hợp nhiễm coronavirus đầu tiên tại nước này. Bé gái đeo khẩu trang chơi đùa bên ngoài một trung tâm mua sắm ở Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 29/1. Các em học sinh đeo khẩu trang để phòng nhiễm bệnh trong lớp học ở Thimi, Bhaktapur, ngày 29/1, sau khi Nepal xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona. Nhân viên phun thuốc khử trùng trong hầm để xe của một tòa nhà ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, hôm 29/1. Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ tại bệnh viện Al-Bashir ở Amman, Jordan, ngày 28/1. Một hành khách đến từ Trung Quốc được đo thân nhiệt tại sân bay quốc tế ở Incheon, Hàn Quốc, ngày 29/1. Các du khách đeo mặt nạ để ngăn nhiễm virus corona tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 29/1. Các hành khách đến từ Trung Quốc được kiểm tra thân nhiệt tại sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, Saudi Arabia, hôm 29/1. Nhiều gian hàng trong siêu thị ở Hong Kong, Trung Quốc, trống trơn sau khi người dân tích trữ lương thực do lo ngại dịch viêm phổi cấp. Nhân viên sân bay theo dõi máy quét thân nhiệt tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở Pasay, Philippines. Các nhân viên khử trùng tại nhà ga Suseo ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona . Mời độc giả xem thêm video: Đà Nẵng cách ly một người Trung Quốc sốt bất thường khi nhập cảnh (Nguồn video: VTC Now)