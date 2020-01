Chi tiết tỉnh thành, làng mạc Trung Quốc bị “giới nghiêm” vì virus corona

Là "tâm điểm" của đợt dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra, Vũ Hán đã bị phong tỏa từ ngày 23/1, khiến mọi hoạt động ra vào thành phố đều bị cấm. Ảnh: Reuters. Các chuyến tàu và máy bay ra vào thành phố này bị đình chỉ vô thời hạn. Lệnh giới nghiêm đã biến Vũ Hán gần như trở thành "thành phố ma". Ảnh: Reuters. Người dân Vũ Hán tích trữ lương thực và hạn chế ra đường. Ảnh: Reuters. Không chỉ Vũ Hán, lệnh cấm đi lại còn được áp đặt tại 17 thành phố khác của tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), trong đó có Hoàng Cương, Ngạc Châu, Xích Bích, Tiên Đào, Tiềm Giang, Chi Giang, Lợi Xuyên, Ân Thi và Hàm Ninh,...Ảnh: Reuters. Ngày 26/1, Sán Đầu trở thành nơi đầu tiên ngoài tỉnh Hồ Bắc tuyên bố phong tỏa một phần để phòng dịch viêm phổi cấp. Tuy nhiên, lệnh "giới nghiêm" được chính quyền thành phố này gỡ ngay sau đó. Ảnh: Bên trong một bệnh viện ở Vũ Hán. Ảnh: Reuters. Trong khi đó, cư dân ở Thuận Nghĩa, ngoại ô thủ đô Bắc Kinh, yêu cầu mọi người "nội bất xuất, ngoại bất nhập" từ khi dịch viêm phổi do virus corona lan rộng. Ảnh: Các chức sắc làng Tianjiaying, ngoại ô Bắc Kinh, tự phong tỏa lối vào ngôi làng của họ ngày 28/1. Ảnh: Reuters. Nhân viên y tế điều trị cho một bệnh nhân nhiễm virus corona tại bệnh viện ở thành phố Vũ Hán. Ảnh: Reuters. Khu dân cư ở Vũ Hán được phun thuốc khử trùng ngày 28/1 trong bối cảnh dịch viêm phổi cấp do virus nCoV gây ra lan rộng. Ảnh: AP. Người dân đeo khẩu trang vào một hiệu thuốc ở Vũ Hán ngày 29/1. Ảnh: Reuters. Cảnh đường phố vắng vẻ bên trong "ổ dịch" Vũ Hán hôm 28/1. Ảnh: AP. Nhân viên bán hàng đo thân nhiệt của khách ngay tại lối vào một cửa hàng Walmart ở Vũ Hán hôm 27/1. Ảnh: AP. Mời độc giả xem thêm video: Việt Nam phát hiện 3 hành khách đến từ ổ dịch viêm phổi cấp bị sốt (Nguồn video: VTC1)

