Nguyên nhân Thứ trưởng CA Trung Quốc Tôn Lực Quân bị bãi chức?

(Kiến Thức) - Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, ông Tôn Lực Quân, là quan chức cấp phó bộ thứ hai của Trung Quốc bị cách chức trong năm nay do “nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”.

Ngày 8/5 vừa qua, các cơ quan truyền thông Trung Quốc đưa tin, quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự do Quốc vụ viện công bố cho biết, ông Tôn Lực Quân đã bị bãi nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc.

Được biết, ông Tôn Lực Quân là quan chức cấp phó bộ thứ hai của Trung Quốc bị cách chức trong năm nay do “nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”. Trước đó, ngày 12/4, Phó tỉnh trưởng Phúc Kiến Trương Chí Nam cũng bị điều tra.

Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Tôn Lực Quân đã bị bãi chức. Ảnh: Daily Mail.

Vào ngày 20/4, tờ Sing Tao Daily (Nhật báo Tinh Đảo) của Hong Kong (Trung Quốc) đã dẫn nguồn tin từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trung Quốc cho biết Thứ trưởng Công an Tôn Lực Quân đang bị điều tra do "vi phạm kỷ luật và vi phạm pháp luật nghiêm trọng" - một cụm từ thường dùng trong điều tra tham nhũng.

Việc ông Tôn bị điều tra diễn ra sau khi cựu Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) Mạnh Hoành Vĩ hồi tháng 1/2020 bị kết án 13 năm 6 tháng tù vì tội nhận hối lộ, đồng thời phải nộp phạt 2 triệu nhân dân tệ. Được biết, ông Mạnh Hoành Vĩ cũng từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc.

Theo TTXVN, Thứ trưởng Tôn Lực Quân sinh vào tháng 1/1969 tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 12/1997, có bằng thạc sĩ quản lý y tế cộng đồng và tốt nghiệp Đại học New South Wales ở Australia.

Ông Tôn Lực Quân từng giữ các chức vụ: Thư ký của ông Mạnh Kiến Trụ - cựu Bí thư Ủy ban Chính Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 2012 đến 2017, Cục trưởng Cục 1 Bộ Công an. Ông này cũng từng phụ trách các vấn đề an ninh chính trị nội bộ, cũng như các vấn đề an ninh Hong Kong.

Trong cuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Thứ trưởng Tôn Lực Quân phụ trách công tác kiểm tra và giám sát việc phòng, chống COVID-19 cũng như kiểm soát dịch bệnh ở "tâm dịch" Vũ Hán, Trung Quốc.