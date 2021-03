Mỹ ra lệnh trừng phạt Nga: “Đáp trả” của Tổng thống Putin, Biden?

Ngày 2/3, Mỹ công bố lệnh trừng phạt đối với các quan chức cấp cao và các thực thể của Nga sau vụ chính trị gia đối lập Alexei Navalny (ảnh) nghi bị đầu độc. Ảnh: Reuters. Bộ Thương mại Mỹ đã nêu tên 14 thực thể của Nga bị áp đặt lệnh trừng phạt thương mại, gồm 9 công ty và 1 viện nghiên cứu tại Nga, 3 doanh nghiệp tại Đức và 1 doanh nghiệp tại Thụy Sĩ. Ảnh: Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters. Theo đó, bất kỳ giao dịch nào liên quan đến việc xuất khẩu sản phẩm của các công ty, tổ chức này sang Mỹ đều thuộc diện "giả định từ chối" cấp phép. Ngoài ra, những đối tượng giao dịch với các công ty này cũng có nguy cơ bị Mỹ áp đặt trừng phạt. Ảnh: Tổng thống Biden. Ảnh: NYT. Bên cạnh đó, Mỹ còn áp đặt các biện pháp trừng phạt cá nhân cũng như hạn chế thương mại và thị thực đối với 7 quan chức cấp cao của chính phủ Nga. Ảnh: Tổng thống Biden. Ảnh: Reuters. Quyết định trên của Mỹ được đưa ra sau khi một đánh giá của cộng đồng tình báo Mỹ kết luận “với độ tin cậy cao” rằng các sĩ quan của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã sử dụng chất độc thần kinh Novichok để đầu độc ông Navalny. Trước đó, Nga đã nhiều lần bác bỏ mọi cáo buộc của Mỹ liên quan đến cáo buộc đầu độc thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny (ảnh). Ảnh: NYP. Mặc dù chỉ mang tính biểu tượng, các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ là hành động đầu tiên của chính quyền Tổng thống Joe Biden (ảnh) đối với Nga và được coi là một dấu hiệu cho thấy hướng tiếp cận cứng rắn với Moscow của chính quyền ông Biden so với người tiền nhiệm. Ảnh: Reuters. Tổng thống Biden khẳng định ông sẽ đối đầu với Tổng thống Nga Vladimir Putin (ảnh) trước những động thái có thể gây tổn hại cho Mỹ hoặc các đồng minh của nước này. Ảnh: Reuters. Về phía Nga, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Konstantin Kosachev (ảnh) ngày 2/3 khẳng định Moscow sẽ đáp trả các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) trong vụ việc liên quan đến chính trị gia đối lập Alexey Navalny. Ảnh: RT. "Đây là kỹ thuật không thể chấp nhận trong quan hệ quốc tế, và chắc chắn sẽ vấp phải phản ứng của Nga", ông Konstantin Kosachev nói. Ảnh: Sputnik. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (ảnh) bình luận rằng các biện pháp trừng phạt mới mà Mỹ áp đặt sau EU là "cái cớ để tiếp tục công khai can thiệp vào công việc nội bộ" của Nga. Ảnh: Reuters. Bà Maria Zakharova khẳng định Moscow "sẽ phản ứng trên nguyên tắc có đi có lại, không nhất thiết phải tương xứng". Ảnh: TASS. “Bất chấp 'cơn nghiện' trừng phạt của Mỹ, chúng tôi sẽ tiếp tục kiên quyết bảo vệ các lợi ích quốc gia của mình và đáp trả mọi sự gây hấn. Chúng tôi cảnh báo Mỹ đừng đùa với lửa”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video: Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên thệ nhậm chức (Nguồn video: VTV)

