Liên Hợp Quốc lên án việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Liên Hợp Quốc cho rằng, các vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên hồi đầu tháng 5/2019 vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Hôm qua (30/5), phát biểu sau phiên họp kín của Ủy ban trừng phạt Triều Tiên (thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc), diễn ra tại New York, đại sứ Đức tại Liên Hợp Quốc Christoph Heusgen, chủ tọa phiên họp cho rằng, các vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên hồi đầu tháng 5/2019 rõ ràng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an.



Đại sứ Đức tại Liên Hợp Quốc Christoph Heusgen. Ảnh: UN. Đại sứ Đức Heusgen miêu tả tình hình nhân đạo tại Triều Tiên là rất xấu, cho rằng cộng đồng quốc tế cần cung cấp hàng cứu trợ cho người dân nước này.



Trong khi đó, Đại sứ Nam Phi tại Liên Hợp Quốc Jerry Matthews Matjila nhấn mạnh sự cần thiết phải nuôi dưỡng niềm tin với Triều Tiên nhằm đạt được đột phá. Ông cho biết tình hình có thể thay đổi nếu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Thủ tướng Abe trước đó đã bày tỏ sự sẵn sàng hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên.