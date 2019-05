"Góc khuất" cuộc sống hôn nhân của nữ Thủ tướng Anh

Cuộc hôn nhân của nữ Thủ tướng Anh Theresa May và ông Philip được nhiều người ngưỡng mộ vì sự bền chặt và sự quan tâm mà hai người dành cho nhau. Ông bà quen nhau qua một người bạn chung trong một bữa tiệc vào năm 1977 khi cùng là sinh viên tại Đại học Oxford. Ảnh: BBC. "Theresa là 'một cô gái đáng yêu' và tôi đã yêu bà ấy 'từ cái nhìn đầu tiên”, ông Philip từng chia sẻ với BBC One Show. Ảnh: DE. Được biết, bà May học trước ông Philip hai khóa. Năm 1977, bà tốt nghiệp còn ông Philip ra trường hai năm sau đó. Chuyện tình của họ đã có cái kết đẹp là một đám cưới diễn ra tại nhà thờ ở Oxfordshire vào năm 1980. Ảnh: Getty. Trong suốt 38 năm qua, ông Philip không chỉ là người chồng mà còn là người bạn đồng hành và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nữ Thủ tướng Theresa May vượt qua những khó khăn, thăng trầm trong cuộc sống. Ảnh: Getty. Một đồng nghiệp của ông Philip từng nói với Telegraph rằng ông Philip luôn hết mình vì vợ và có một chút "kính sợ" bà. Ảnh: The Sun. Về phần mình, bà May cũng thừa nhận ông Philip đã giúp bà rất nhiều vào những lúc khó khăn trong cuộc sống. "Điều đó rất quan trọng với tôi. Ông ấy thực sự là chỗ dựa vững chắc", bà nói. Ảnh: Sky News. Trong một dịp khác, bà May "tự hào" nói rằng ông Philip giỏi chọn phụ kiện và còn khoe chiếc vòng tay được chồng tặng. Ảnh: NP. Tuy nhiên, hạnh phúc không mỉm cười trọn vẹn với vợ chồng bà May vì hai người không có con. Ảnh: National. Bà May từng chia sẻ về nỗi buồn này vài năm trước. "Khi nhìn vào các gia đình xung quanh, ta nhận thấy họ có cái gì đó mà ta không có", bà nói. Bà cũng từng tự an ủi mình rằng "phải chấp nhận cánh tay mà cuộc sống đã chìa ra cho mình". Ảnh: BBC. Có thể nói, chính sự chia sẻ, quan tâm lẫn nhau đã giúp vợ chồng Thủ tướng May vượt qua nỗi buồn không có con cái, và vẫn cảm thấy hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình. Ảnh: Getty. Bà Theresa May và chồng đều thích đi bộ dã ngoại và họ thường đi du lịch với nhau mỗi khi có thời gian rảnh. Ảnh: The Times. Mời độc giả xem thêm video về nữ Thủ tướng Anh Theresa May (Nguồn: The Guardian)

