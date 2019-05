Phát sốt loạt ảnh thời trung học của ứng viên Tổng thống Mỹ 2020

Trang Insider mới đây đã đăng tải những bức ảnh thời đi học của một số ứng viên Tổng thống Mỹ 2020, trong đó có Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Ông từng theo học tại trường trung học James Madison ở Brooklyn, New York. (Nguồn ảnh: Insider) Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức đưa ra tuyên bố sẽ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 trong một video được đăng trên Twitter cá nhân ngày 25/4/2019. Theo Insider, ông Biden từng là vận động viên tài năng trong trường cấp ba. Ảnh: Ông Joe (khoanh tròn) chụp ảnh với những người bạn cùng lớp tại Học viện Archmere. Ông tốt nghiệp vào năm 1961. Nữ nghị sĩ Đảng Dân chủ Elizabeth Warren, 69 tuổi, đã công bố quyết định tranh cử Tổng thống Mỹ tại bang nhà Massachusetts vào ngày 9/2/2019. Ảnh chụp bà Warren tại trường trung học Northwest Classen ở thành phố Oklahoma năm 1965. Thị trưởng Pete Buttigieg đến từ South Bend, bang Indiana, cũng là một ứng viên nữa tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Ông Pete tốt nghiệp trường cấp ba St Joseph ở South Bend, bang Indiana, năm 2000. Nghị sĩ Beto O Rourke đã khởi động chiến dịch vận động tranh cử cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2020. Ông từng học tại trường trung học Woodberry thuộc bang Virginia. Đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump chuyển vào trường Học viện Quân sự New York từ năm 13 tuổi. Trong trường, ông được cho là chơi bóng chày rất giỏi, song thành tích học tập của ông Trump luôn được giữ bí mật. Bà Kamala Harris tốt nghiệp Trường Trung học Westmount ở Quebec, Canada, vào năm 1981. Được biết, bà Kamala Harris, 54 tuổi, đã khởi động cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 với việc "công kích" các chính sách của Tổng thống Trump trong cuộc vận động tranh cử tại quê nhà của bà ở Oakland, bang California. Thượng nghị sĩ Cory Booker từng là một ngôi sao bóng đá hồi học ở trường trung học Northern Valley Regional, Old Tappan, bang New Jersey. Hồi tháng 3/2019, Thống đốc Jay Inslee tuyên bố ông sẽ tranh cử tổng thống năm 2020. Được biết, ông Inslee từng học tại trường cấp ba Ingraham ở Seattle. Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar (khoanh tròn) tốt nghiệp trường trung học Wayzata ở Plymouth, bang Minnesota, vào năm 1978. Cựu Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển Đô thị Mỹ Julian Castro, 44 tuổi, cũng thông báo sẽ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm sau. Ông tốt nghiệp trường trung học Jefferson ở San Antonio vào năm 1992. Ở trường, ông Julian Castro chơi nhiều môn thể thao như bóng đá, bóng rổ và tennis,... Bức ảnh thời học sinh trung học của Hạ nghị sĩ Eric Swalwell. Ông theo học tại trường cấp ba Dublin ở bang California. Nghị sĩ Seth Moulton đến từ Massachusetts được cho là thích chơi đàn organ hồi học trung học. Mời độc giả xem thêm video: Ông Donald Trump chính thức trở thành tổng thống thứ 45 của Mỹ (Nguồn: VTC1)

