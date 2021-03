Khán giả nước ngoài bị cấm dự Olympic Tokyo: Chủ tịch IOC nói gì?

Truyền thông đưa tin ngày 20/3, ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 thông báo khán giả quốc tế sẽ bị cấm tham dự Thế vận hội mùa hè sắp tới ở Nhật Bản do lo ngại về đại dịch COVID-19.



Sau thông báo của ban tổ chức Olympic Tokyo, Ủy ban Olympic Quốc tế đã bày tỏ thất vọng, song họ "hoàn toàn tôn trọng và chấp nhận" quyết định này.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach cho biết: "Chúng tôi chia sẻ sự thất vọng của tất cả những người hâm mộ nhiệt thành trên thế giới, tất nhiên là cả gia đình và bạn bè của các vận động viên dự định tới dự Thế vận hội. Tôi thực sự lấy làm tiếc. Đây là sự hy sinh rất lớn đối với tất cả mọi người".

Theo The Guardian, ông Bach nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của IOC là tổ chức Olympic và Paralympic an toàn cho tất cả mọi người. Mọi quyết định đều phải tôn trọng nguyên tắc an toàn trên hết.

Ủy ban Paralympic Quốc tế (IPC) cũng cho biết hoàn toàn tôn trọng quyết định này.

Trong khi đó, đội tuyển Olympic Mỹ gọi quyết định trên là "tin tức mà chúng tôi hy vọng sẽ không bao giờ xảy ra", và họ sẽ "tiếp tục vận động để tạo cơ hội cho người hâm mộ Mỹ được trải nghiệm trực tiếp Olympic".

Mời độc giả xem thêm video hồi năm 2018: Nhật Bản công bố chủ đề Thế vận hội Olympic 2020 (Nguồn video: THĐT)

Sau khi ban tổ chức Olympic Tokyo cho biết sẽ cấm khán giả người nước ngoài tham dự Thế vận hội ở Nhật Bản, Giám đốc điều hành Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo 2020, ông Toshiro Muto, thông báo sẽ hoàn tiền cho khoảng 600.000 vé tham dự Olympic và khoảng 300.000 vé tham dự Paralympic sắp tới.