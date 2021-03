Toàn cảnh vụ 13 cảnh sát Mexico bị phục kích, giết hại

Theo Reuters, một đoàn xe cảnh sát Mexico đã bị phục kích ở miền trung bang Mexico (Mexico) hôm 18/3, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng. Ảnh: BBC, Ông Rodrigo Martinez-Celis, người đứng đầu cơ quan an ninh của bang Mexico cho biết, đoàn xe gồm các nhân viên an ninh đã bị tấn công bởi băng đảng bị tình nghi ở khu vực Llano Grande, thành phố Coatepec Harinas, khi đi tuần tra trong khu vực. Ảnh: PT. Chính quyền địa phương cho biết, cuộc phục kích này là một trong những vụ giết người hàng loạt tồi tệ nhất nhắm vào lực lượng an ninh Mexico trong những năm gần đây. Ảnh: AP. Các nạn nhân gồm 8 cảnh sát bang và 5 điều tra viên thuộc văn phòng công tố viên quận. Ảnh: NW. "Cuộc tấn công này là một sự sỉ nhục đối với chính phủ Mexico. Chúng tôi sẽ đáp trả bằng tất cả lực lượng và sự hỗ trợ của luật pháp”, ông Rodrigo Martinez-Celis nói. Ảnh: Twitter. Hiện, giới chức chưa xác định nhóm tội phạm cụ thể nào đứng sau vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh Mexico vừa qua. Không rõ bao nhiêu tội phạm tình nghi đã bỏ mạng hôm 18/3. Ảnh: The Guardian. Lực lượng cảnh sát, vũ trang Mexico đang truy tìm thủ phạm bằng đường bộ và đường không. Ảnh: Reuters. Trước đó, vào tháng 10/2019, 13 sĩ quan cảnh sát đã tử vong và hơn 20 người khác bị thương trong một cuộc phục kích ở Michoacan (Mexico). Ảnh: AP. Công tố viên bang Michoacan cho biết, 5 chiếc xe cảnh sát đã bị hơn 30 tên tội phạm có vũ trang phục kích trong khi di chuyển qua thành phố Aguililla vào sáng sớm 14/10 (theo giờ địa phương). Ảnh: DW. Khi lực lượng an ninh Mexico được điều đến hiện trường, các sĩ quan cảnh sát đã tử vong do nhiều vết thương bị đạn bắn, phương tiện di chuyển trúng nhiều vết đạn và hai chiếc xe đã bốc cháy. Ảnh: DW. Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng ở Mỹ (Nguồn video: THĐT)

