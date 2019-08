IS điên cuồng tấn công, Quân đội Syria thương vong lớn tại Deir Ezzor

Theo Al Masdar News ngày 1/8, phiến quân IS đã tiến hành hai đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào các căn cứ của Quân đội Syria ở tỉnh Deir Ezzor trong 24 giờ qua. Ảnh: QN. "Các tay súng IS mở đợt tấn công đầu tiền nhằm vào căn cứ của lực lượng chính phủ Damascus gần thành phố biên giới Albu Kamal, khiến nhiều binh sĩ thương vong rồi sau đó chúng rút lui về một địa điểm không xác định", một báo cáo từ Lực lượng Phòng vệ Quốc gia (NDF) cho hay. Ảnh: Military. Sau đó, tổ chức khủng bố IS tiếp tục tràn vào căn cứ của Quân chính phủ Syria tại khu vực sa mạc phía tây thành phố Al-Mayadeen. Ảnh: MT. Được biết, Quân đội Syria và Lực lượng Phòng vệ Quốc gia đã hứng chịu nhiều thương vong sau các cuộc giao tranh ác liệt với nhóm khủng bố IS. Ảnh: AW. Những ngày qua, nhóm IS cũng tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các binh sĩ Syria gần thành phố Al-Mayadeen. Ảnh: Sky. Trong diễn biến liên quan, Syria đã triển khai lượng lớn trang thiết bị quân sự tới vùng sa mạc Badiyeh ở Deir Ezzor để đối phó với với phiến quân IS. Ảnh: FNA. "Hơn 250 binh sĩ Syria cùng trang thiết bị quân sự đã tới khu vực gần thành phố al-Mayadeen ở Đông Deir Ezzor, sau khi tổ chức khủng bố IS tăng cường hoạt động trong khu vực này", hãng Fars (Iran) dẫn nguồn tin chiến trường cho biết. Ảnh: AMN. Trong khi đó, Quân đội Syria đang giành được thắng lợi lớn trước các nhóm phiến quân ở chiến trường Hama, và chuẩn bị cho chiến dịch quân sự mới tại tỉnh Daraa. Ảnh: SANA. Mời độc giả xem thêm video về một cuộc giao tranh giữa Quân đội Syria và phiến quân IS ở Homs (Nguồn: AMN)

Theo Al Masdar News ngày 1/8, phiến quân IS đã tiến hành hai đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào các căn cứ của Quân đội Syria ở tỉnh Deir Ezzor trong 24 giờ qua. Ảnh: QN. "Các tay súng IS mở đợt tấn công đầu tiền nhằm vào căn cứ của lực lượng chính phủ Damascus gần thành phố biên giới Albu Kamal, khiến nhiều binh sĩ thương vong rồi sau đó chúng rút lui về một địa điểm không xác định", một báo cáo từ Lực lượng Phòng vệ Quốc gia (NDF) cho hay. Ảnh: Military. Sau đó, tổ chức khủng bố IS tiếp tục tràn vào căn cứ của Quân chính phủ Syria tại khu vực sa mạc phía tây thành phố Al-Mayadeen. Ảnh: MT. Được biết, Quân đội Syria và Lực lượng Phòng vệ Quốc gia đã hứng chịu nhiều thương vong sau các cuộc giao tranh ác liệt với nhóm khủng bố I S. Ảnh: AW. Những ngày qua, nhóm IS cũng tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các binh sĩ Syria gần thành phố Al-Mayadeen. Ảnh: Sky. Trong diễn biến liên quan, Syria đã triển khai lượng lớn trang thiết bị quân sự tới vùng sa mạc Badiyeh ở Deir Ezzor để đối phó với với phiến quân IS. Ảnh: FNA. "Hơn 250 binh sĩ Syria cùng trang thiết bị quân sự đã tới khu vực gần thành phố al-Mayadeen ở Đông Deir Ezzor, sau khi tổ chức khủng bố IS tăng cường hoạt động trong khu vực này", hãng Fars (Iran) dẫn nguồn tin chiến trường cho biết. Ảnh: AMN. Trong khi đó, Quân đội Syria đang giành được thắng lợi lớn trước các nhóm phiến quân ở chiến trường Hama, và chuẩn bị cho chiến dịch quân sự mới tại tỉnh Daraa. Ảnh: SANA. Mời độc giả xem thêm video về một cuộc giao tranh giữa Quân đội Syria và phiến quân IS ở Homs (Nguồn: AMN)