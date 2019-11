Hiện trường vụ thảm sát cả gia đình Mỹ ở Mexico gây rúng động

Theo ABC News, cả gia đình Mỹ này đã bị một nhóm vũ trang phục kích khi đang ngồi trên xe di chuyển từ Bavispe ở bang Sonora tới thị trấn Galeana, bang Chihuahua, Mexico, ngày 4/11 (giờ địa phương). (Nguồn ảnh: Daily Mail/Reuters) Quân đội Mexico xác nhận, 9 thành viên thuộc cùng gia đình Le Baron, gồm 6 trẻ em và 3 người phụ nữ, thiệt mạng trong vụ tấn công. 7 em nhỏ may mắn thoát nạn trong khi một người vẫn mất tích. 5 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện ở Phoenix để điều trị. Được biết, các nạn nhân trong gia đình LeBaron thuộc cộng đồng Mormon, từ bang Utah của Mỹ, đến định cư ở miền Bắc Mexico từ nhiều thập kỷ trước. Chiếc ô tô bị hư hại nặng sau vụ tấn công. Theo các nhà chức trách, vụ xả súng nhằm vào gia đình LeBaron có thể bắt nguồn từ mâu thuẫn băng đảng, và một trong hai băng đảng tưởng nhầm đoàn xe của nhà LeBaron là của băng đảng đối phương. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng có hai thành viên trong gia đình LeBaron từng bị bắt cóc và sát hại vào khoảng 10 năm trước do mâu thuẫn với giới tội phạm trong khu vực này. Ảnh: Một em nhỏ bị thương được đưa tới bệnh viện. Sau vụ tấn công, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter rằng "một gia đình tuyệt vời và những người bạn từ Utah đã rơi vào vòng vây của hai băng đảng ma túy tàn ác đang bắn giết nhau". Ông chủ Nhà Trắng cũng đề nghị Mexico hợp tác chống tội phạm, song phía Mexico từ chối vì không muốn nước ngoài can thiệp vào an ninh trong nước. Hiện giới chức Mexico đang mở cuộc điều tra vụ việc. Ảnh: Dawna Langford (giữa, váy xanh) và hai con của cô nằm trong 9 nạn nhân xấu số. Mời độc giả xem video về vụ phục kích, sát hại cả gia đình Mỹ ở Mexico (Nguồn: Sky News)

Theo ABC News, cả gia đình Mỹ này đã bị một nhóm vũ trang phục kích khi đang ngồi trên xe di chuyển từ Bavispe ở bang Sonora tới thị trấn Galeana, bang Chihuahua, Mexico, ngày 4/11 (giờ địa phương). (Nguồn ảnh: Daily Mail/Reuters) Quân đội Mexico xác nhận, 9 thành viên thuộc cùng gia đình Le Baron, gồm 6 trẻ em và 3 người phụ nữ, thiệt mạng trong vụ tấn công. 7 em nhỏ may mắn thoát nạn trong khi một người vẫn mất tích. 5 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện ở Phoenix để điều trị. Được biết, các nạn nhân trong gia đình LeBaron thuộc cộng đồng Mormon, từ bang Utah của Mỹ, đến định cư ở miền Bắc Mexico từ nhiều thập kỷ trước. Chiếc ô tô bị hư hại nặng sau vụ tấn công. Theo các nhà chức trách, vụ xả súng nhằm vào gia đình LeBaron có thể bắt nguồn từ mâu thuẫn băng đảng, và một trong hai băng đảng tưởng nhầm đoàn xe của nhà LeBaron là của băng đảng đối phương. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng có hai thành viên trong gia đình LeBaron từng bị bắt cóc và sát hại vào khoảng 10 năm trước do mâu thuẫn với giới tội phạm trong khu vực này. Ảnh: Một em nhỏ bị thương được đưa tới bệnh viện. Sau vụ tấn công, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter rằng "một gia đình tuyệt vời và những người bạn từ Utah đã rơi vào vòng vây của hai băng đảng ma túy tàn ác đang bắn giết nhau". Ông chủ Nhà Trắng cũng đề nghị Mexico hợp tác chống tội phạm, song phía Mexico từ chối vì không muốn nước ngoài can thiệp vào an ninh trong nước. Hiện giới chức Mexico đang mở cuộc điều tra vụ việc. Ảnh: Dawna Langford (giữa, váy xanh) và hai con của cô nằm trong 9 nạn nhân xấu số. Mời độc giả xem video về vụ phục kích, sát hại cả gia đình Mỹ ở Mexico (Nguồn: Sky News)