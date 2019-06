Toàn cảnh thảm sát đẫm máu ở Mali, cả ngôi làng bị “xóa sổ“

Theo Business Standard, vụ thảm sát ở Mali xảy ra tại ngôi làng Sobane-Kou, nơi sinh sống của người Dogon, miền trung nước này đêm 9/6. Khi đó, các tay súng vũ trang đã xông vào nổ súng, cướp bóc và đốt phá ngôi làng. Ảnh: BBC. Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 95 người thiệt mạng trong vụ tấn công đẫm máu vừa qua. Tuy nhiên, số thương vong dự báo còn gia tăng do 19 người vẫn mất tích. Ảnh: BBC. Nguồn tin tại hiện trường cho hay ngôi làng này gần như bị xóa sổ hoàn toàn sau vụ thảm sát. Ảnh: BBC. Được biết, vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh làn sóng bạo lực dâng cao có liên quan đến các phần tử khủng bố tại miền Trung Mali. Ảnh: SCMP. Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công vừa qua. Tuy nhiên, cộng đồng người Dogan và Fulani ở nước này thường xuyên xảy ra những cuộc đụng độ liên quan đến tranh giành đất đai và nguồn nước. Ảnh: Standard. Những cuộc tấn công qua lại giữa các sắc tộc bắt đầu khi một nhóm cực đoan, chủ yếu là người Fulani, bắt đầu tấn công nhằm vào các nhóm thiểu số người Bambara và Dogon. Ảnh: Independent. Trước đó, vào tháng 3/2019, ít nhất 150 người Fulani đã thiệt mạng trong vụ tấn công được cho là do nhóm người thiểu số Dogan tiến hành tại Ogossagou. Trong số các nạn nhân, gần 2/3 là trẻ em. Ảnh: The National. Người Dogan cáo buộc cộng đồng Fulani có mối liên hệ các nhóm thánh chiến địa phương, trong khi Fulani "tố" Quân đội Mali đã cung cấp vũ khí cho người Dogan tấn công họ. Ảnh: AMV. Được biết, kể từ tháng 1/2019, các cuộc xung đột giữa cộng đồng người Dogon và Fulani tại Mali đã khiến hàng trăm người thiệt mạng. Ảnh: Sky. Tháng 5/2019, phái bộ Liên Hợp Quốc tại Mali tuyên bố đã ghi nhận "ít nhất 488 người chết" trong các cuộc tấn công lẫn nhau giữa hai tộc người Dogon và Fulani kể từ tháng 1/2018. Ảnh: AJ. Mời độc giả xem thêm video về một vụ tấn công khách sạn ở Mali (Nguồn: Ruptly)

