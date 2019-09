Nhìn lại loạt vụ thảm sát cả gia đình chấn động thế giới

Tháng 8/2019, vụ nam sinh thảm sát cả gia đình ở ngôi làng Patrikeyevo, vùng Ulyanovsk, Nga, đã khiến dư luận nước này và cả thế giới bàng hoàng. Ảnh: RT. Theo đó, Timerlan, 16 tuổi, đã dùng rìu sát hại cả 5 người thân trong gia đình, gồm ông bà, mẹ, em trai và em gái, tối 18/8 vì không muốn họ cảm thấy buồn chuyện anh ta tự tử. Ảnh: Sputnik. "Tôi quyết định rời khỏi thế giới này, và để người thân của tôi không buồn bã, tôi quyết định mang họ theo", trích thư tuyệt mệnh của Timerlan được một điều tra viên tiết lộ. Timerlan được cho là mắc chứng tâm thần phân liệt. Ảnh: Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. Ảnh: RT. Ngày 16/4/2015, Driss Diaeddinn, 50 tuổi, đã bắn chết 4 thành viên trong gia đình rồi tự sát tại nhà riêng ở thành phố Phoenix, bang Azirona, Mỹ. Nguyên nhân là do tranh chấp tài sản. Ảnh: UT. Các nạn nhân của vụ thảm sát này gồm anh trai của Driss Diaeddinn là Dodi Fayed, 56 tuổi, em trai Reda Diaeddinn, 38 tuổi, cùng mẹ và em dâu của y. Ảnh: UT. Hồi tháng 7/2014, Ronald Lee Haskell, 33 tuổi là nhân viên của Công ty chuyển phát nhanh FedEx có trụ sở tại bang Tennessee (Mỹ), đã gây ra vụ thảm sát kinh hoàng tại nhà chị vợ anh ta là Katie Stay. Ảnh: Supplied. Được biết, Haskell đã đến nhà chị Katie Stay để tìm vợ nhưng không thấy. Cho rằng Katie giấu vợ mình, Haskell liền xả súng khiến 6 thành viên trong gia đình cô Katie thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ em. Ảnh: Supplied. Haskell bị bắt giữ sau khi gây án với cáo buộc giết người hàng loạt. Theo lời kể của những người hàng xóm, Haskell là một người chồng vũ phu và bạo lực, nhiều lần đánh đập vợ dã man ngay trước mặt con cái. Ảnh: Reuters. Theo Daily Mail, tháng 4/2015, Gul Ahmad Saeed, một người đàn ông Pakistan 25 tuổi, đã ra tay bắn chết vợ sắp cưới và 9 người thân của cô, gồm cha mẹ và 7 anh chị em, tại khu Pashtun vì gia đình cô dâu đã yêu cầu của hồi môn quá nhiều. Ảnh: Mirror. Trước đó, vào tháng 11/2014, Saseed đã sát hại chính cha mẹ ruột, anh trai và chị dâu vì họ phản đối cuộc hôn nhân của của y. Ảnh: Getty. 18 năm trước, Thái tử Nepal Dipendra được cho là đã tự tay nổ súng sát hại 9 thành viên trong gia đình rồi sau đó tự sát. Vụ thảm sát hoàng gia Nepal, xảy ra vào ngày 1/6/2001 tại một ngôi nhà nằm trong khuôn viên của Cung điện Narayanhiti, đã gây chấn động thế giới. Ảnh: Life. Động cơ của Thái tử Dipendra khi ra tay sát hại những người thân được cho là do bị ngăn cấm chuyện hôn nhân. Những người thiệt mạng bao gồm cả Vua Birendra của Nepal và Hoàng hậu Aishwarya. Thái tử Dipendra trở thành Quốc vương Nepal theo luật định sau cái chết của vua cha. Tuy nhiên, ông đã tử vong trong bệnh viện 3 ngày sau vụ thảm sát do vết thương quá nặng. Ảnh: Gia đình Hoàng gia Nepal (Từ trái sang): Thái tử Dipendra, Quốc vương Birendra, Hoàng tử Nirajan, Hoàng hậu Aishwarya và Công chúa Shruti. Ảnh: Báo Tin Tức. Mời độc giả xem thêm video về vụ thảm sát ở Las Vegas, Mỹ (Nguồn: VTV9)

