Hiện trường đấu súng dữ dội trên đường phố Mỹ, nhiều người chết

Theo hãng thông tấn Reuters, vụ đấu súng dữ dội ở Mỹ xảy ra tại khu vực siêu thị JC Kosher trong thành phố Jersey, tiểu bang New Jersey, vào chiều 10/12. Ảnh: Twitter. Trong cuộc đấu súng kéo dài hàng giờ đồng hồ, lực lượng an ninh đã tiêu diệt hai nghi phạm xả súng. Tuy nhiên, một cảnh sát và 3 dân thường cũng thiệt mạng. Ngoài ra còn có 3 người bị thương. Ảnh: Twitter. Trong cuộc họp báo sau vụ xả súng, cảnh sát trưởng thành phố Jersey Michael Kelly cho biết hai tay súng và 3 dân thường tử vong trong siêu thị JC Kosher. Ảnh: AP. Một cảnh sát thiệt mạng gần nghĩa trang Bay View cách siêu thị khoảng 1,6 km. Ảnh: Daily Mail. "Các nghi phạm đã trốn khỏi khu vực nghĩa trang trên một chiếc xe tải và cuối cùng chạy đến siêu thị Kosher, nơi chúng nổ súng vào cảnh sát và dân thường", New York Times dẫn lời các nhà chức trách. Ảnh: Twitter. Danh tính sĩ quan cảnh sát bị bắn chết được xác định là Joseph Seals, 39 tuổi, công tác tại Sở cảnh sát Jersey City. Ảnh: FB. Giới trách cũng cho hay, hiện chưa có bằng chứng cho thấy vụ việc này có dấu hiệu liên quan tới khủng bố. Ảnh: PG. Toàn bộ trường học ở Jersey City đã phải tạm thời đóng cửa khi vụ xả súng kinh hoàng xảy ra. Ảnh: AP. "Chúa ơi, cảnh tượng đó không khác gì trong phim. Thật điên rồ. Tôi chưa từng chứng kiến cảnh tượng này trước đây. Tôi vẫn còn run sợ", một cư dân địa phương kể lại. Ảnh: AP. Hiện chưa rõ động cơ vụ xả súng. Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc. Ảnh: CNN. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được báo cáo về vụ xả súng. Ông chủ Nhà Trắng đã gửi lời chia buồn đến những nạn nhân và gia đình của họ trong thời gian rất khó khăn và bi thảm này. Ảnh: AP. Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và hỗ trợ giới chức địa phương làm rõ vụ việc. Ảnh: AP. Thống đốc New Jersey Phil Murphy trao đổi với các phóng viên gần hiện trường vụ xả súng tại thành phố Jersey. Ảnh: AP. Mời độc giả xem thêm video về vụ xả súng ở Mỹ (Nguồn: AP)

