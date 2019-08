Hành khách xông vào buồng lái, máy bay Hungary hạ cánh khẩn

Một hành khách 60 tuổi trên chuyến bay từ Hungary đến Iceland của hãng hàng không Wizz Air đã gây hỗn loạn, sau khi cố tình đi vào buồng lái.



Máy bay phải hạ cánh khẩn cấp sau đó tại sân bay Stavanger (Na Uy) do sự cố này. Cảnh sát Na Uy cho biết, họ đã bắt giữ hành khách ngang ngược để làm rõ những gì đã xảy ra. May mắn không ai bị thương trong vụ việc này.

Một phát ngôn viên của hãng hàng không Wizz Air cho biết, trên chuyến bay W6 2427 khởi hành từ Budapest (Hungary) đến Keflavik (Iceland) xuất hiện hành khách ngang ngược.

Cơ trưởng đã phải xin hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Stravanger, Na Uy và gọi cảnh sát can thiệp. Sau đó, chuyến bay lại tiếp tục cất cánh để đến Keflavik, Iceland như dự kiến.

Phát ngôn viên của Wizz Air cho biết, an toàn bay là ưu tiên hàng đầu của hãng. Hãng cũng không khoan nhượng đối với hành vi quấy rồi. Được biết, chuyến bay hạ cánh an toàn tại Iceland , chậm 1,5 tiếng đồng hồ so với dự kiến.