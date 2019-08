Bi hài lính Pháp mất cả ngày kéo xe khỏi bùn ở Mali

Những người lính Pháp tìm kiếm các chiến binh thánh chiến ở vùng thảo nguyên trung tâm của Mali phải chuẩn bị đương đầu với mọi thứ: bão cát, giông bão, hay việc không có nổi một con đường. Họ phải kéo bánh chiếc xe thiết giáp bọc thép ra khỏi các bãi bồi. Họ biết việc lấy thông tin từ những người dân làng rụt rè sẽ rất khó khăn. Trung đoàn công binh nước ngoài số 2 thuộc Quân đoàn ngoại giao Pháp tiến hành chiến dịch kiểm soát khu vực. Lính Pháp tuần tra trên một chiếc xe thiết giáp bọc thép mọi địa hình. Tại quận Gourma, 400 lính Pháp và 100 lính Mali đồng minh tiến hành cuộc tuần hành nhiều tuần liền để tìm kiếm 50 chiến binh thánh chiến mà họ cho rằng đang "ẩn nấp trong bóng tối". Khi gặp các cơn bão, các binh lính đành phải bỏ bữa ăn tối, xếp màn chống muỗi lại và ngủ trong xe của họ. Đến khoảng 3 giờ sáng, nhiệm vụ của họ vẫn không thể bắt đầu vì thời tiết khiến máy bay trực thăng của họ bị kẹt tại căn cứ. Sau đó, lũ quét đã biến cát thành bùn và chỉ có các phương tiện chiến đấu hiện đại nhất mới có thể đi qua. Khi các binh lính đặt chân đến những ngôi làng "nhà tranh vách đất", nơi họ nghi ngờ các chiến binh thánh chiến đang ẩn náu thì họ nhìn thấy những người đàn ông đang chăn bò, phụ nữ mải giã kê. Ai nấy đều mỉm cười và không ai nói với họ bất cứ điều gì. "Chúng tôi sẽ không giải quyết vấn đề này trong ngày một ngày hai", Chỉ huy David của căn cứ Pháp gần thị trấn Gossi nói. Quy tắc quân đội của Pháp chỉ cho phép tiết lộ tên đầu tiên của họ. "Điều này sẽ mất một thời gian". Những nỗ lực được Pháp tiến hành nhằm ngăn chặn một khu vực ở ngưỡng cửa châu Âu trở thành bàn đạp cho các cuộc tấn công "mèo vờn chuột" vô tận với các chiến binh thánh chiến được vũ trang tốt, am hiểu địa hình và dễ dàng lẩn trốn vào dân thường. Trong một chuyến đi được báo cáo hiếm hoi của quân đội Pháp vào trung tâm Mali, đã cho thấy tận mắt lý do một nhiệm vụ kéo dài 5 năm có thể còn cần nhiều năm nữa. 4.500 lính Pháp được triển khai sang Mali cho "Chiến dịch Barkhane" đều thuộc một trong những lực lượng lính đánh thuê nổi tiếng nhất của Pháp. Họ phải đối mặt với những thách thức hậu cần vô cùng khó khăn trên địa hình nơi đây. Chiến dịch Barkhane của Pháp được bắt đầu từ năm 2012 với lời tuyên bố không khoan nhượng của quân đội nước này đối với các lực lượng khủng bố tại đây. Khó nhất là họ phải hợp tác với người dân địa phương dàn trải trên vùng không gian rộng lớn và xa xôi - nơi được coi là có nhiều hoạt động nhất của các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoạn tại quốc gia châu Phi này. Tại Gossi, nơi ẩn náu của các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) gần với biên giới Burkina Faso và Nigeria, ủy viên hội đồng chính quyền địa phương của thị trấn đã bỏ trốn sau khi bị đe dọa và đang ngủ ở căn cứ Malian, ông David cho biết. Chiến dịch Barkhane được triển khai sau Chiến dịch Serval, cuộc tấn công của Pháp đẩy lùi phiến quân Tuareg và những kẻ Hồi giáo đồng minh khỏi sa mạc rộng lớn phía bắc Mali vào năm 2013. Trong khi Chiến dịch Serval đã đem lại sự ổn định tương đối cho miền bắc Mali, thì tình trạng bất ổn đã lan sang trung tâm đông dân cư hơn của đất nước cùng với các cuộc tấn công cũng lan sang các nước láng giềng Burkina Faso, Nigeria và thậm chí cả Bờ Biển Ngà. Ngày kết thúc chiến dịch không được công bố. Các chiến dịch tiếp theo sẽ nỗ lực ổn định các quốc gia trong khu vực bằng cách hỗ trợ chính phủ của họ lực lượng chống khủng bố Tây Phi. 5 năm trôi qua, chiến dịch chống khủng bố vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. "Kẻ thù của chúng tôi rất ngoan cố, cứng cỏi, ẩn náu ở một nơi có lợi cho chúng vì dân số bị cô lập", Đại tá Nicolas James, Chỉ huy trưởng Chiến thuật Desert Tactical Croup Belleface, nói với Reuters tại căn cứ ở Gao. Vào ngày đầu tiên của chiến dịch, nhiệt độ lên tới 40 độ C, những người lính Pháp đã đến một ngôi làng cách thị trấn Ndaki 10 km về phía bắc, bên cạnh một khu rừng nhỏ, nơi nghi ngờ các chiến binh thánh chiến lẩn trốn. Họ lôi phụ nữ và trẻ em ra ngoài và bắt đầu tìm kiếm những người đàn ông trong những mái vòm lá. Lấy điện thoại thông minh của họ và sao chép chúng vào máy tính. Một trong số đó chứa thông tin tuyên truyền của các chiến binh. "Đây có phải là điện thoại của anh?", người lính hỏi kẻ khả nghi và anh ta gật đầu. Họ lấy dấu vân tay của người này và để anh ta đi vì đó chỉ là bằng chứng gián tiếp. "Tôi chắc chắn anh ta là một chiến binh thánh chiến", một người lính Pháp canh giữ anh ta sau đó thì thầm. "Anh ấy làm cho chúng tôi vui vẻ". Một người đàn ông lớn tuổi mặc áo choàng phổ biến của người Fula (dân tộc đông nhất vùng Sahel và Tây Phi) mang ra một ít sữa tươi như một cử chỉ của lòng hiếu khách. Chỉ có hai binh lính thử nó, trước khi họ chuyển sang ngôi làng tiếp theo. Đêm đó trời mưa rất to, nên chiều hôm sau, đội hậu cần đã dành cả ngày để kéo xe ra khỏi bùn. Nhiệm vụ bắt đầu trước buổi trưa. Khi các binh lính trở về sau gần 9 tiếng. Họ chỉ đi được 5 km. Ở một giai đoạn họ nghe báo cáo về nhóm vũ trang đang tiến về phía họ. Máy bay chiến đấu được điều động để dọa các chiến binh. Nhưng quân đội vẫn bị kẹt bánh xe. Sáng hôm sau, phái đoàn Malian - Pháp đến thăm một ngôi làng Fula, bên cạnh khu rừng nơi họ phát hiện một số người đàn ông lần trốn. Trưởng làng, người đàn ông có râu với chiếc khăn quàng màu xanh lá cây và áo choàng màu xanh da trời, phủ nhận việc nhìn thấy bất kỳ người đàn ông có vũ trang nào. "Họ muốn nói chuyện với chúng tôi nhưng họ sợ", Đại úy Balassine nói. "Hôm nọ chúng tôi đang nói chuyện với một cô gái trẻ", anh tiếp tục. "Đầu tiên cô ấy nói dối. Sau đó, cô ấy nói rằng cô ấy sợ nói chuyện bởi vì sau khi chúng tôi rời đi, mọi người sẽ đến và giết cô ấy". *) Title do Kiến Thức biên tập lại

