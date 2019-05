Dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp chính trị nữ Thủ tướng Anh

Ngày 24/5, Thủ tướng Anh Theresa May thông báo bà sẽ từ chức vào ngày 7/6 tới, sau hàng loạt bế tắc liên quan tới tiến trình nước Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu (Brexit). (Nguồn ảnh: Reuters) “Tôi sẽ từ chức lãnh đạo Đảng Bảo thủ vào ngày 7/6 để người kế nhiệm có thể được chọn”, hãng thông tấn Reuters dẫn lời phát biểu của Thủ tướng Theresa May bên ngoài Văn phòng Thủ tướng ở Số 10 phố Downing hôm 24/5. Thủ tướng May chia sẻ bà cảm thấy tự hào về những gì đã làm được trong 3 năm qua trên cương vị người đứng đầu chính phủ, đồng thời "nhắn nhủ" người kế nhiệm hãy đưa Anh trở thành một đất nước phục vụ lợi ích thực sự cho tất cả người dân. Thông báo từ chức của Thủ tướng May được xem là đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị kéo dài 20 năm qua của bà, và khiến những người ủng bộ bà cảm thấy tiếc nuối. Bà May sinh ngày 1/10/1956 tại Eastbourne, Anh. Bà lớn lên ở Oxfordshire và theo học trường Đại học St Hugh's thuộc Đại học Oxford. Có thể nói, sự nghiệp chính trị của bà May bắt đầu vào năm 1997. Sau những nỗ lực không thành công để ứng cử vào Hạ viện vào các năm 1992 và 1994 thì đến cuộc tổng tuyển cử năm 1997, bà May được bầu làm Nghị sĩ Quốc hội, đại diện cho khu vực Maidenhead. Từ năm 1999 đến năm 2010, bà May đã đảm nhiệm nhiều chức vụ trong Nội các Anh. Đáng chú ý, năm 2002, bà trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên của Đảng Bảo thủ. Sau khi chính phủ liên hiệp thành lập sau cuộc tổng tuyển cử năm 2010, bà May được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng về Phụ nữ và Bình đẳng. Cụ thể, bà là Bộ trưởng Phụ nữ và Bình Đẳng từ tháng 5/2010 đến tháng 9/2012, dưới thời Thủ tướng David Cameron, và đảm nhiệm chức Bộ trưởng Nội vụ Anh trong khoảng thời gian từ tháng 5/2010 đến tháng 7/2016. Sau khi Thủ tướng Cameron từ chức, bà May đã chiến thắng một cuộc bầu cử lãnh đạo vào tháng 7/2016 và trở thành nữ Thủ tướng thứ hai của nước Anh sau "bà đầm thép" Margaret Thatcher. Ngay buổi tối sau khi được bổ nhiệm, bà May đã nêu danh sách một số bộ trưởng mới, trong đó ông Boris Johnson được chọn làm Bộ trưởng Ngoại giao Anh. Ngoài ra, bà cũng bổ nhiệm chức vụ mới cho Brexit và dẫn dắt Anh trong tiến trình đưa nước này rời khỏi EU. Tuy nhiên, bế tắc về Brexit đã khiến nước Anh rơi vào khủng hoảng và chia rẽ. Trước khi thông báo quyết định hôm 24/5 vừa qua, Thủ tướng May từng nhiều lần "ngỏ ý" bà sẽ từ chức để thỏa thuận Brexit được thông qua sau khi Quốc hội nước này liên tiếp phủ quyết thỏa thuận. Mời độc giả xem thêm video về Thủ tướng Anh Theresa May (Nguồn: BBC)

