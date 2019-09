Điều tra luận tội Tổng thống Trump: Dân Mỹ nghĩ sao?

Theo The Hill, cuộc khảo sát do The Hill và công ty nghiên cứu HarrisX thực hiện gần đây cho thấy, 47% số người Mỹ được hỏi ủng hộ việc luận tội Tổng thống Trump, tăng 12 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò tương tự được thực hiện 3 tháng trước. Ảnh: People. Trong khi đó, 42% ý kiến phản đối tiến trình luận tội ông Trump và 11% không đưa ra câu trả lời. Ảnh: NR. Số lượng cử tri Đảng Dân chủ, Cộng hòa và độc lập ủng hộ việc luận tội đều gia tăng. Cụ thể, cử tri Đảng Dân chủ tăng từ 59% lên tới 78%, cử tri Đảng Cộng hòa tăng lên 18% và số lượng cử tri độc lập tăng gấp đôi, lên tới 41%. Ảnh: BI. Cuộc khảo sát của The Hill/HarrisX được tiến hành bằng cách thu thập câu trả lời của 1.001 cử tri Mỹ, với sai số vào khoảng 3,1 điểm phần trăm. Ảnh: Nation. Cuộc khảo sát trên được thực hiện trong hai ngày 26-27/9, vài ngày sau khi Hạ viện Mỹ tuyên bố mở cuộc điều tra luận tội chính thức đối với Tổng thống Trump liên quan đến cuộc điện đàm giữa ông chủ Nhà Trắng và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky hồi tháng 7/2019. Ảnh: WP. Trong bức thư công bố ngày 27/9, gần 300 cựu quan chức đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ đã ký vào lá thư ủng hộ việc Hạ viện mở cuộc điều tra luận tội đối với Tổng thống Trump vì vụ bê bối cuộc điện đàm giữa ông và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: VOX. Theo các quan chức này, hành động của ông Trump liên quan đến nỗ lực thúc giục Tổng thống Zelensky mở cuộc điều tra về cựu Phó Tổng thống Joe Biden, tạo nên một mối quan ngại an ninh quốc gia sâu sắc đối với Mỹ. Ảnh: Sputnik. Trước đó, ngày 24/9, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (trái) tuyên bố mở cuộc điều tra luận tội chính thức đối với Tổng thống Trump, sau khi ông chủ Nhà Trắng bị cáo buộc gây sức ép với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để điều tra "đối thủ" chính trị Joe Biden - ứng viên hàng đầu của Đảng Dân chủ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020, và con trai ông. Ảnh: NYP. Chủ tịch Hạ viện Pelosi cho rằng Tổng thống Trump đã vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp Mỹ vì tìm cách tranh thủ thế lực nước ngoài để giành lợi thế chính trị. Ảnh: BI. Về phần mình, Tổng thống Trump khẳng định, cuộc điện đàm hồi tháng 7 vừa qua giữa ông và nhà lãnh đạo Ukraine là “rất thân thiện, hoàn toàn phù hợp” và ông đã không gây bất cứ áp lực nào đối với Tổng thống Zelensky. Ảnh: NYP.

Ông Trump cũng Ông Trump bác bỏ hoàn toàn cáo buộc và gọi hành động của phe Dân chủ là một "cuộc săn phù thủy", đồng thời kêu gọi Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff, người đang dẫn đầu cuộc điều tra luận tội, từ chức vì đã "bôi nhọ" danh dự của tổng thống. Ảnh: Axios. Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ bị điều tra luận tội (Nguồn: VTV1)

