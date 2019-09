Điều ít biết về em trai của Thủ tướng Anh vừa từ chức

Ngày 5/9, ông Jo Johnson (phải) đã nộp đơn từ chức bộ trưởng và nghị sĩ Đảng Bảo thủ do bất đồng không thể giải quyết với chính sách Brexit của anh trai, đương kim Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: ZH. "Trong những tuần gần đây, tôi bị giằng xé giữa sự trung thành với gia đình và lợi ích của đất nước. Đây là mâu thuẫn không thể giải quyết, vì thế tôi quyết định đã đến lúc để người khác tiếp quản vị trí của tôi", ông Jo Johnson viết trên Twitter cá nhân. Ảnh: France24. Quyết định từ chức được ông Jo đưa ra chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Boris Johnson trục xuất 21 nghị sĩ khỏi Đảng Bảo thủ vì bỏ phiếu chống lại chính sách Brexit của ông. Ảnh: Telegraph. Ông Jo Johnson sinh ngày 23/12/1971, là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Ông từng theo học ngành Lịch sử tại trường Đại học Balliol ở Oxford. Ảnh: The Times. Sau khi tốt nghiệp trường trường Đại học ULB ở Brussels, Bỉ, năm 1995, ông Johnson làm việc tại Ngân hàng Deutsche. Sau đó, năm 1997, ông chuyển sang làm cho tờ báo Finacial Times và từng nhận được một số giải thưởng trong sự nghiệp làm báo. Ảnh: BBC. Ông Jo Johnson được bầu vào Hạ viện Anh lần đầu tiên vào năm 2010 và từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong Chính phủ Anh. Ảnh: FT. Tháng 4/2013, Thủ tướng Anh khi đó là ông David Cameron đã bổ nhiệm ông Jo làm người đứng đầu cơ quan hoạch định chính sách trong Số 10 Phố Downing và ông Jo giữ chức vụ này đến tháng 5/2015. Ảnh: Independent. Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2015 đến tháng 1/2018 và từ tháng 7/2019 đến tháng 9/2019, ông Jo là Bộ trưởng Kinh doanh. Ảnh: NT. Từ tháng 1/2018 đến tháng 11/2018, ông Jo Johnson giữ chức Bộ trưởng Giao thông dưới thời nữ Thủ tướng Theresa May. Ảnh: DE. Ông Jo Johnson từ chức bộ trưởng vào tháng 11/2018 để phản đối thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May với EU. Tuy nhiên, ông tái gia nhập chính phủ gần đây sau khi Đảng Bảo thủ bầu anh trai ông là Boris Johnson làm Thủ tướng kế nhiệm bà May. Ảnh: IN. Đựơc biết, ông Jo Johnson từng bỏ phiếu "Ở lại" trong cuộc trưng cầu dân ý về Brexit năm 2016. Ảnh: HP. Về đời tư, ông Jo Johnson kết hôn với bà Amelia Gentleman, một phóng viên của The Guardian, vào năm 2005. Họ có hai người con và đang sinh sống ở London. Ảnh: Spectator. Mời độc giả xem thêm video về Thủ tưởng Anh Boris Johnson (Nguồn: The Guardian)

Ngày 5/9, ông Jo Johnson (phải) đã nộp đơn từ chức bộ trưởng và nghị sĩ Đảng Bảo thủ do bất đồng không thể giải quyết với chính sách Brexit của anh trai, đương kim Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: ZH. "Trong những tuần gần đây, tôi bị giằng xé giữa sự trung thành với gia đình và lợi ích của đất nước. Đây là mâu thuẫn không thể giải quyết, vì thế tôi quyết định đã đến lúc để người khác tiếp quản vị trí của tôi", ông Jo Johnson viết trên Twitter cá nhân. Ảnh: France24. Quyết định từ chức được ông Jo đưa ra chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Boris Johnson trục xuất 21 nghị sĩ khỏi Đảng Bảo thủ vì bỏ phiếu chống lại chính sách Brexit của ông. Ảnh: Telegraph. Ông Jo Johnson sinh ngày 23/12/1971, là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Ông từng theo học ngành Lịch sử tại trường Đại học Balliol ở Oxford. Ảnh: The Times. Sau khi tốt nghiệp trường trường Đại học ULB ở Brussels, Bỉ, năm 1995, ông Johnson làm việc tại Ngân hàng Deutsche. Sau đó, năm 1997, ông chuyển sang làm cho tờ báo Finacial Times và từng nhận được một số giải thưởng trong sự nghiệp làm báo. Ảnh: BBC. Ông Jo Johnson được bầu vào Hạ viện Anh lần đầu tiên vào năm 2010 và từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong Chính phủ Anh. Ảnh: FT. Tháng 4/2013, Thủ tướng Anh khi đó là ông David Cameron đã bổ nhiệm ông Jo làm người đứng đầu cơ quan hoạch định chính sách trong Số 10 Phố Downing và ông Jo giữ chức vụ này đến tháng 5/2015. Ảnh: Independent. Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2015 đến tháng 1/2018 và từ tháng 7/2019 đến tháng 9/2019, ông Jo là Bộ trưởng Kinh doanh. Ảnh: NT. Từ tháng 1/2018 đến tháng 11/2018, ông Jo Johnson giữ chức Bộ trưởng Giao thông dưới thời nữ Thủ tướng Theresa May. Ảnh: DE. Ông Jo Johnson từ chức bộ trưởng vào tháng 11/2018 để phản đối thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May với EU. Tuy nhiên, ông tái gia nhập chính phủ gần đây sau khi Đảng Bảo thủ bầu anh trai ông là Boris Johnson làm Thủ tướng kế nhiệm bà May. Ảnh: IN. Đựơc biết, ông Jo Johnson từng bỏ phiếu "Ở lại" trong cuộc trưng cầu dân ý về Brexit năm 2016. Ảnh: HP. Về đời tư, ông Jo Johnson kết hôn với bà Amelia Gentleman, một phóng viên của The Guardian, vào năm 2005. Họ có hai người con và đang sinh sống ở London. Ảnh: Spectator. Mời độc giả xem thêm video về Thủ tưởng Anh Boris Johnson (Nguồn: The Guardian)