Cân tài hai ứng viên sáng giá chức Thủ tướng Anh

Kết quả bầu chọn lãnh đạo Đảng Bảo thủ cũng là người sẽ lên làm Thủ tướng Anh thay thế bà Theresa May sẽ được công bố trong ngày 23/7, và Thủ tướng mới của nước Anh sẽ nhậm chức trong ngày 24/7. Ảnh: Hai ứng viên Thủ tướng Anh Boris Johnson (trái) và Jeremy Hunt. Ảnh: The Sun.



Cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson được xem là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua giành chức Thủ tướng Anh, song cơ hội vẫn chưa khép lại hoàn toàn với Bộ trưởng Ngoại giao đương nhiệm Jeremy Hunt. Ảnh: Sky.



Trong ngày 22/7, hai ứng cử viên Boris Johnson và Jeremy Hunt tiếp tục đưa ra những lời phát biểu tranh cử cuối cùng để thu hút sự ủng hộ. Ảnh: BBC.



Trong đề xuất mới nhất của mình, ông Boris Johnson cho rằng nước Anh có thể tháo gỡ các khúc mắc trước đó trong thoả thuận Brexit với Liên minh Châu Âu (EU). Ảnh: ND.



Được biết, ông Boris là Tổng biên tập tờ Spectator từ năm 1999 tới năm 2005. Trong thời gian này, ông còn viết bài cho Telegraph, GQ, và hợp tác xuất bản nhiều cuốn sách khác. Ảnh: ABC.net.



Ông Boris là Thị trưởng London trong khoảng thời gian từ tháng 5/2008 đến tháng 5/2016. Ảnh: IT.



Ngày 13/7/2016, ông Boris được Thủ tướng Anh Theresa May bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Anh.



Tuy nhiên, ông Boris đã từ chức vào năm ngoái do bất đồng về kế hoạch rút khỏi Liên minh châu Âu (EU) của Anh hay còn gọi là Brexit.

"Đối thủ" của ông Boris trong cuộc đua giành chức Thủ tướng Anh lần này là đương kim Ngoại trưởng Jeremy Hunt, một chính trị gia giàu kinh nghiệm và từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trong Chính phủ. Ảnh The Guardian.



Ông Hunt lần đầu tiên bước chân vào Quốc hội Anh năm 2005. Sau khi vào Quốc hội, ông trở thành người phát ngôn về các vấn đề văn hóa cho Đảng Bảo thủ. Ảnh: BBC.



Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2010 đến tháng 9/2012, ông Hunt đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Văn hoá. Ảnh: BI.



Từ tháng 9/2012, ông Hunt là Bộ trưởng Y tế và giữ chức vụ này đến tháng 7/2018 thì được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Anh. Ảnh: AP. Mời độc giả xem thêm video: Thủ tướng Anh Theresa May từ chức (Nguồn: VTV1)

