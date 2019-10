Cựu Thủ tướng Anh Theresa May từng khốn khổ ra sao vì Brexit?

Sau khi Thủ tướng David Cameron từ chức, bà May đã chiến thắng một cuộc bầu cử lãnh đạo vào tháng 7/2016 và trở thành nữ Thủ tướng thứ hai của nước Anh, sau "bà đầm thép" Margaret Thatcher. Ảnh: Time. Sau đó, Thủ tướng Anh Theresa May "bắt tay" vào việc đưa Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu, khởi động các cuộc đàm phán về Brexit với EU theo quan điểm cứng rắn. Tuy nhiên, trong quá trình thương thảo, bà May đã phải đưa ra nhiều nhượng bộ với phía Châu Âu. Ảnh: NYT. Cuối tháng 11/2018, sau 17 tháng đàm phán, chính phủ của Thủ tướng May đã đạt được một thoả thuận Brexit với EU. Tuy nhiên, thoả thuận này bị chỉ trích kịch liệt trong nội bộ nước Anh và 3 lần bị Hạ viện Anh bác bỏ, buộc bà May phải xin gia hạn Brexit đến 31/10. Ảnh: NCR. Bế tắc về Brexit đã khiến nước Anh rơi vào khủng hoảng và chia rẽ, bất chấp những nỗ lực cứu vãn của bà May. Ảnh: WE. Tháng 5/2019, Thủ tướng Anh Theresa May "ngỏ ý" tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý lần hai nếu Quốc hội thông qua "thỏa thuận Brexit mới". Tuy nhiên, sự nhượng bộ này của bà May vẫn không nhận được sự đồng tình từ các nhà lập pháp. Ảnh: NPR. Bà May liên tục đối diện với những lời chỉ trích và áp lực khi các kế hoạch Brexit do bà trình lên bị Quốc hội Anh bác bỏ, khiến nước Anh hai lần trễ hạn chót để rời EU. Ảnh: BFB. Ngày 24/5, Thủ tướng Anh Theresa May thông báo bà sẽ từ chức vào ngày 7/6, sau hàng loạt bế tắc liên quan tới tiến trình nước Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu. Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc gặp của Thủ tướng May với Chủ tịch Ủy ban 1922 của Đảng Bảo thủ Geoffrey Clifton Brown. Ảnh: MW. Nữ Thủ tướng cho biết bà đã cố gắng để Brexit được diễn ra êm thấm, nhưng không thành công. Thất bại trong việc đưa nước Anh ra khỏi EU là điều mà bà lấy làm hối tiếc sâu sắc. Ảnh: JNS. "Tôi đã cố 3 lần. Niềm hối tiếc sâu sắc của tôi là việc tôi không thể biến Brexit thành hiện thực", bà May nghẹn ngào nói ngày 24/5. Ảnh: SCMP. Sự ra đi của Thủ tướng May đánh dấu chấm hết cho 3 năm bà phải "đấu tranh" với những người ủng hộ Brexit trong đảng của mình để tìm kiếm một thỏa thuận định hình tương lai của Anh và EU mà tất cả các bên đều hài lòng. Ảnh: Livemint. Mời độc giả xem thêm video: Bị dân truy đuổi, Thủ tướng Anh tháo chạy trên phố sau vụ cháy ở London (Nguồn: VTC14)

