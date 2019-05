Điều ít biết về người chồng kín tiếng của nữ Thủ tướng Anh

Những ngày gần đây, sau khi Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố sẽ từ chức vào ngày 7/6 tới, bà được nhìn thấy xuất hiện trong tâm trạng khá thoải mái bên cạnh chồng, ông Philip, khi đi siêu thị mua đồ hay tới nhà thờ,....Ảnh: Daily Mail. Theo Daily Mail, ông Philip không chỉ là người chồng mà còn là người bạn đồng hành, luôn bên cạnh ủng hộ và động viên bà May những lúc khó khăn trong cuộc sống. Ảnh: PA. Chắc hẳn ít ai biết rằng, ông Philip cũng từng có thời gian tham gia chính trường, nhưng sau đó ông quyết định từ bỏ để tập trung vào lĩnh vực tài chính. Ảnh: AP. Ông Philip sinh ngày 18/9/1957 tại Norwich, Norfolk. Cha ông là một nhà bán hàng và mẹ làm giáo viên. Ảnh: Reuters. Ông Philip tốt nghiệp trường Lincoln thuộc Đại học Oxford với chuyên ngành Lịch sử. Sau khi tốt nghiệp, ông làm việc trong lĩnh vực tài chính. Ảnh: AP. Tính đến năm 2016, ông Philip đã làm việc được cho công ty Capital International với vị trí Trưởng phòng quan hệ khách hàng được hơn 10 năm. Trước đó, ông từng làm việc cho một số ngân hàng. Ảnh: Getty. Với tư cách là phu quân của nữ Thủ tướng Anh Theresa May, ông Philip nhiều lần xuất hiện bên cạnh vợ mình trong các chuyến công du nước ngoài hay những bài phát biểu của bà trước công chúng. Ảnh: PA. Chuyến công du chính thức đầu tiên của ông Philip với tư cách là chồng của Thủ tướng May là tới Hamburg, Đức, khi tháp tùng bà May tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào tháng 7/2017. Trong chuyến đi đó, ông đã tham dự buổi hòa nhạc và trò chuyện với các phu nhân/phu quân của những vị nguyên thủ thế giới khác. Ảnh: BT.com. Sự quan tâm mà ông Philip dành cho vợ khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Ảnh: Vợ chồng bà May vẫy chào mọi người sau khi bà May trở thành Thủ tướng Anh vào năm 2016. Ảnh: PA. Nữ Thủ tướng Anh Theresa May và chồng đều thích đi bộ đường dài, đặc biệt là ở Bắc Wales. Ảnh: PA.Thủ tướng May và chồng, ông Philip, trò chuyện tại khu Desenzano del Garda, Bắc Italy, trong kỳ nghỉ hè tháng 7/2018. Ảnh: PA. Mời độc giả xem thêm video về Thủ tướng Anh Theresa May (Nguồn: BBC)

