Châu Âu “khốn khổ” ra sao vì dịch COVID-19?

Ngày 22/12, Anh ghi nhận ít nhất 36.804 ca mắc COVID-19 mới, mức cao nhất kể từ khi nước này đối mặt với đại dịch. Ảnh: Reuters.



Phần lớn các vùng ở England, bao gồm cả London, đang bị hạn chế phòng dịch cấp độ 4, trong khi chuyên gia y tế của chính phủ đề xuất tăng cường hạn chế nhằm đối phó với biến thế mới của virus SARS-CoV-2. Ảnh: Reuters.



Do sự gia tăng các ca mắc COVID-19 liên quan đến biến thể mới của virus SARS-CoV-2, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tái áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt cũng như hủy kế hoạch nới lỏng hạn chế vào dịp Giáng sinh năm nay. Ảnh: Getty.



Thủ tướng Boris Johnson cho biết, thủ đô London và phần lớn khu vực đông nam nước Anh bị phong tỏa từ ngày 20/12 trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Ảnh: Reuters.

Người dân ở Anh được yêu cầu ở nhà, trừ trường hợp cần thiết mới được ra ngoài. Ngoài ra, các cửa hàng không thiết yếu buộc phải đóng cửa.



Trong bối cảnh biến thể thể mới của virus SARS-CoV-2 diễn biến ngày càng phức tạp, hàng loạt các nước châu Âu đã tuyên bố đóng cửa biên giới và cấm bay đến và từ Anh. Ảnh: Reuters.



Cụ thể, Đức cấm các chuyến bay chở khách từ Anh từ sau nửa đêm 20/12. Ngày 22/12, Đức quyết định kéo dài lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách đến từ nước Anh. Ảnh: Reuters.



Được biết, Đức đã lần đầu tiên ghi nhận số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 cao nhất trong ngày từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện tại nước này. Theo thống kê từ cơ quan y tế Đức, chỉ trong 24 giờ qua, cả nước Đức đã ghi nhận 940 ca tử vong do COVID-19, trong khi số ca mắc cũng tăng thêm hơn 21.800. Ảnh: Reuters.



Pháp cũng tạm ngưng toàn bộ các tuyến giao thông với Anh trong 48 giờ, bắt đầu từ nửa đêm 20/12. Ảnh: Reuters.



Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio (ảnh) trước đó viết trên trang Facebook cá nhân cho biết chính phủ nước này chuẩn bị ký lệnh tạm ngưng toàn bộ các chuyến bay đến từ Anh. Ảnh: Reuters.



Bỉ dừng toàn bộ các chuyến bay và chuyến tàu từ Anh trong vòng ít nhất 24 giờ, bắt đầu từ nửa đêm 20/12, và giới chức trách sẽ xem xét cân nhắc có cần áp dụng các biện pháp khác hay không. Ảnh: Reuters.



Vài giờ sau khi Anh tuyên bố phong tỏa London và một số vùng ở England, Hà Lan thông báo sẽ cấm toàn bộ các chuyến bay chở khách từ Anh tới, kể từ 6h ngày Chủ Nhật cho tới ngày 1/1. Ảnh: Reuters.



Trong khi đó, Chánh Văn phòng Nội các Hungary Gergely Gulyas (ảnh) cho biết làn sóng dịch COVID-19 thứ hai dường như đã lên đến đỉnh tại nước này. Ảnh: Reuters.



Liên quan tới biến thể mới của virus SARS-CoV-2 xuất hiện tại Anh, Văn phòng khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 22/12 đã kêu gọi các nước thành viên tiến hành cuộc họp nhằm giải quyết khủng hoảng. Cuộc họp trực tuyến theo kế hoạch diễn ra vào sáng 23/12 (giờ địa phương) có sự tham dự của giới chức y tế Anh để cập nhật tình hình dịch bệnh hiện tại. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video: Phố New York mùa COVID-19 (Nguồn video: VTV)

