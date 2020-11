Ảnh: Lễ Tạ ơn khác lạ ở nước Mỹ thời COVID-19

Lễ Tạ ơn năm nay trở nên khác biệt với người Mỹ, vắng lặng và đơn giản hơn trước, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. (Nguồn ảnh: Reuters) Các nhà chức trách khuyến cáo người dân tránh tụ họp để đề phòng lây nhiễm COVID-19. Người phụ nữ nhận đồ ăn được tình nguyện viên phân phát trong dịp Lễ Tạ ơn ở Washington ngày 26/11. Cuộc Diễu hành Ngày Lễ Tạ ơn Macy's lần thứ 94 ở Manhattan, New York. Do dịch bệnh COVID-19, sự kiện này năm nay không cho khán giả tụ tập theo dõi và tham gia. Người phụ nữ đeo khẩu trang nhận đồ ăn tại một trung tâm dành cho người vô gia cư ở Los Angeles, bang California, ngày 25/11. Nhân viên y tế xét nghiệm COVID-19 cho tài xế tại Stalen Island, New York, hôm 25/11. Janis và Uri Segal ăn mừng Lễ Tạ ơn tại Detroit, bang Michigan, ngày 26/11. Họ vừa ngồi ăn vừa trò chuyện với những người thân qua ứng dụng trực tuyến. Nhiều người Mỹ cao tuổi phải đón Lễ Tạ ơn năm nay trong cô đơn do viện dưỡng lão chỉ cho phép người thân tới thăm và nhìn họ qua ô tô để tránh nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Mỹ hiện vẫn là vùng dịch COVID-19 lớn nhất thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại, số ca mắc COVID-19 tại Mỹ đã tăng lên hơn 13 triệu người, trong đó có 263.000 người tử vong. Được biết, số ca mắc COVID-19 ở Mỹ tăng kỷ lục trong dịp Lễ Tạ ơn. Mức tăng đáng báo động dường như do hàng triệu người đi lại, tụ tập trong dịp Lễ Tạ ơn, bất chấp khuyến cáo của các nhà chức trách. Các nhà chức trách liên tục kêu gọi người dân ở nhà vì lo ngại dịp lễ sẽ gia tăng nguy cơ lây lan COVID-19. Mời độc giả xem thêm video: Phố New York mùa COVID-19 (Nguồn video: VTV)

