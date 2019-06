Bất ngờ thân thế Thư ký báo chí Nhà Trắng sắp từ chức

Ngày 13/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders sẽ từ chức vào cuối tháng này và trở về bang quê nhà ở Arkansas. Ảnh: Euronews. Bà Sander không chỉ là một cố vấn cấp cao trong Nhà Trắng mà còn là một cộng sự đáng tin cậy của Tổng thống Trump, luôn xuất hiện bên cạnh ông trong những cuộc họp cấp cao. Có thể nói, việc Thư ký báo chí Sarah Sanders từ chức khiến ông Trump mất thêm một “chiến binh trung thành”. Ảnh: WE. Bà Sarah Sanders sinh ngày 13/8/1982, ở Hope, Arkansas, là con gái của cựu ứng viên Tổng thống Mỹ Mike Huckabee. Ảnh: Fortune. Sau khi tốt nghiệp từ Trường Trung học Little Rock Central ở Little Rock, Arkansas, Sarah Sanders theo học Đại học Baptist Ouachita ở Arkadelphia, Arkansas. Ảnh: MSNBC. Tại trường Đại học Baptist Ouachita, bà được bầu làm Chủ tịch Hội sinh viên và hoạt động trong các tổ chức Đảng Cộng hòa. Bà tốt nghiệp cử nhân ngành Khoa học Chính trị năm 2004. Ảnh: MW. Trong thời gian còn đi học, bà Sanders từng làm điều phối viên cho chiến dịch tái tranh cử chức Thống đốc Arkansan của cha bà vào năm 2002. Ảnh: ABC. Bà Sarah làm việc trong Bộ Giáo dục dưới thời Tổng thống Mỹ George W. Bush và cũng làm điều phối viên trong chiến dịch vận động tái tranh cử của ông Bush tại bang Ohio năm 2004. Ảnh: Youtube. Bà đã hỗ trợ cha mình trong chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng năm 2008 và là cố vấn cấp cao cho ứng viên Tổng thống Mỹ Tim Pawlenty năm 2012. Ảnh: ABC57. Năm 2016, bà trở thành cố vấn cấp cao của ông Donald Trump trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016. Sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, bà Sanders được bổ nhiệm vào vị trí Trợ lý Thư ký Báo chí Nhà Trắng. Ảnh: Racked. Sau khi Thư ký báo chí đầu tiên của Tổng thống Trump - ông Sean Spicer - đột ngột từ chức vào tháng 7/2017, bà Sanders đã kế nhiệm vị trí này. Có thể thấy, bà Sanders thường xuất hiện trong các cuộc mít tinh của ông Trump. Ảnh: CBS News. Hiện tại, bà Sanders được cho là có thể là ứng viên tương lai cho vị trí Thống đốc bang Arkansas khi cuộc bầu cử tiếp theo của bang này diễn ra năm 2020. Ảnh: LAT. Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Trump công du Anh (Nguồn: Daily Mail)

