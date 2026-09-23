Tháo tung iPhone 18 Pro để khám phá, khó sửa cực kỳ

iFixit vừa công bố bài mổ xẻ truyền thống dành cho iPhone 18 Pro, ngoài cơ chế khẩu độ biến thiên thú vị thì độ khó sửa chữa được nâng lên mức độ mới.

iiFixit vừa công bố video "mổ xẻ" truyền thống dành cho iPhone 18 Pro, cho thấy cận cảnh cơ chế khẩu độ biến thiên và khám phá một số vấn đề tiềm ẩn liên quan đến việc sửa chữa màn hình. Xem chi tiết bên dưới.

Bản mổ xẻ iPhone 18 Pro của iFixit đã được đăng tải, không chỉ tập trung vào khẩu độ biến thiên, một nâng cấp lớn nhất về camera năm nay mà còn khám phá buồng hơi lớn hơn, camera Face ID dưới màn hình mới và nhiều chi tiết khác.

2 phiên bản của dòng iPhone 18 Pro sở hữu những đặc điểm kỹ thuật thú vị đồng thời cũng rất khó sửa chữa.

Về cơ chế khẩu độ biến thiên, iFixit cho biết sáu lá khẩu nhỏ được điều khiển bằng nam châm điện, tương tự như hệ thống chống rung quang học, dù hai cơ chế này hoạt động độc lập với nhau.

Trong quá trình tháo rời, một trong những lá khẩu nhỏ đã bật ra khi iFixit tháo cụm ống kính, cho thấy việc sửa chữa từng linh kiện riêng lẻ là rất khó khả thi. Nhóm cho biết nếu khẩu độ bị kẹt, nhiều khả năng sẽ phải thay toàn bộ cụm camera chính.

Các chi tiết của thấu kính có khẩu độ biến thiên trên iPhone 18 Pro Max.

Một điểm nhấn khác trên iPhone 18 Pro là camera hồng ngoại Face ID đặt dưới màn hình. Năm nay, Apple đã chuyển camera hồng ngoại xuống dưới lớp màn hình, trong khi camera selfie và máy chiếu điểm hồng ngoại vẫn nằm trong Dynamic Island nhỏ hơn.

Dưới kính hiển vi, iFixit phát hiện Apple đã che giấu camera hồng ngoại mới bằng cách loại bỏ xen kẽ các hàng điểm ảnh phía trên cảm biến. iFixit lưu ý hiệu ứng này mờ dần về phía rìa, và có một lớp lọc chỉ cho phép tia hồng ngoại đi qua nằm dưới lớp OLED để chặn ánh sáng nhìn thấy.

Điều thú vị là lớp lọc này không kéo dài hết mép của lỗ mở, tạo ra hiệu ứng "nhật thực" dưới một số chế độ quan sát bằng kính hiển vi, theo mô tả của iFixit.

Về buồng hơi lớn hơn trên iPhone 18 Pro, bản mổ xẻ cho thấy rõ hơn kiến trúc tản nhiệt được Apple thiết kế lại.

Như Apple đã giải thích tại sự kiện “Surprise and Shine”, chip A20 Pro sử dụng cấu trúc mới, đặt khuôn silicon cạnh bộ nhớ, tách bộ nhớ khỏi đường dẫn nhiệt của SoC và cho phép chip kết nối trực tiếp với buồng hơi. Apple cũng cho biết buồng hơi mới có diện tích bề mặt gấp ba lần so với iPhone 17 Pro.

Bản mổ xẻ của iFixit cho phép chúng ta quan sát cận cảnh cấu trúc này, bao gồm vật liệu tản nhiệt ép trực tiếp chip A20 Pro vào buồng hơi, và buồng hơi kéo dài gần như toàn bộ thân máy.

Đáng chú ý, iFixit cho biết khung nhựa quanh màn hình đã bị hư hại trên ba trong bốn chiếc iPhone mà nhóm này tháo mở.

Tòa bộ linh kiện quan trọng của iPhone 18 Pro Max sau khi được iFixit "mổ xẻ"

Dù nhóm lưu ý rằng các bản mổ xẻ iPhone 18 Pro khác chưa gặp vấn đề tương tự, và Apple đã sử dụng khung nhựa này từ iPhone 15 Pro, nhưng còn quá sớm để kết luận đây chỉ là trường hợp cá biệt hay là vấn đề lớn về khả năng sửa chữa.

iFixit cũng cho rằng hệ thống tản nhiệt cải tiến có thể đã hút nhiệt khỏi màn hình khi miếng đệm nhiệt được dùng để làm mềm keo dán.

Dù vậy, như iFixit giải thích trong video, nếu khung bị nứt, màn hình sau khi lắp lại có thể không còn khít hoàn toàn, ảnh hưởng đến khả năng chống nước của thiết bị.

Thêm vào đó, một số linh kiện vẫn rất khó tiếp cận, đặc biệt là cổng USB-C, mà theo iFixit, muốn thay thế phải tháo gần như toàn bộ linh kiện bên trong máy. Do đó, việc tự sửa chữa iPhone 18 Pro sẽ gặp nhiều thách thức, tùy thuộc vào bộ phận cần thay thế.

Tổng thể, iFixit nhận định iPhone 18 Pro vẫn giữ nguyên nhiều điểm mạnh và hạn chế về khả năng sửa chữa như mẫu năm ngoái, bao gồm khay pin không dùng keo và cụm camera dạng mô-đun, nhưng vẫn phải tháo màn hình để sửa chữa các bộ phận quan trọng.

Hiện tại, nhóm đã tạm thời chấm điểm khả năng sửa chữa của iPhone 18 Pro và Pro Max là 7/10, trong khi chờ thêm linh kiện, tiến hành nhiều thử nghiệm hơn và theo dõi xem vấn đề khung màn hình có phổ biến hay không.