Cạnh tranh trực tiếp với Porsche Cayenne Turbo Electric, phiên bản cao cấp nhất của dòng SUV điện Mercedes-AMG sẽ đạt tốc độ 100km/h chỉ trong vòng 2,5 giây.

Chỉ vài tháng sau khi Mercedes-AMG gây xôn xao dư luận với chiếc GT 4 cửa chạy hoàn toàn bằng điện cực kỳ ấn tượng, hãng xe này đang chuẩn bị ra mắt một mẫu SUV điện hiệu năng cao. AMG đã nghiên cứu và phát triển mẫu SUV điện này trong hơn hai năm, và dự kiến ​​nó sẽ ra mắt vào ngày 17/10/2026 trong một sự kiện kỷ niệm 140 năm đặc biệt tại Bảo tàng Mercedes-Benz ở Stuttgart.

Mercedes-AMG sắp ra mắt SUV điện "đấu" Porsche Cayenne Turbo Electric.

Sau buổi ra mắt, Mercedes-Benz sẽ bắt đầu sản xuất vào cuối năm nay, và những chiếc xe đầu tiên sẽ được giao cho khách hàng vào đầu năm 2027.

Những hình ảnh nhá hàng gần đây từ Mercedes-AMG đã hé lộ mẫu xe mới. Dường như chiếc SUV AMG mới sẽ là một trong những mẫu xe gây nhiều tranh cãi nhất của hãng hiện tại về thiết kế. Tuy nhiên, chắc chắn nó sẽ tạo ấn tượng mạnh mẽ. Phần đầu xe sẽ nổi bật với lưới tản nhiệt khổng lồ, tương tự như trên phiên bản GT 4 cửa.

Nguồn năng lượng dự kiến ​​đến từ bộ pin 106kWh và ba động cơ điện.

Đèn LED chiếu sáng ban ngày bắt mắt, cản trước được thiết kế đẹp mắt và tổng thể kiểu dáng SUV coupe cũng được kết hợp hài hòa. Về phần đuôi xe, những hình ảnh nhá hàng được tung ra tháng trước cho thấy hai đèn LED tròn nhỏ và họa tiết hình ngôi sao.

Nguồn năng lượng dự kiến ​​đến từ bộ pin 106kWh và ba động cơ điện từ trường trục tiên tiến. Tổng cộng, phiên bản cao cấp nhất dự kiến ​​sẽ cho công suất 1.153 mã lực và mô-men xoắn 2.000Nm tương tự như phiên bản sedan. Điều này có nghĩa là thời gian tăng tốc từ 0-100km/h sẽ vào khoảng 2,5 giây.

Tổng cộng, phiên bản cao cấp nhất dự kiến ​​sẽ cho công suất 1.153 mã lực và mô-men xoắn 2.000Nm tương tự như phiên bản sedan.

Mercedes-AMG cũng dự kiến ​​sẽ cung cấp các mẫu xe có công suất khoảng 536 mã lực ở phiên bản GT 53 và khoảng 805 mã lực ở phiên bản GT 55 tầm trung. Khi ra mắt thị trường, mẫu SUV điện này sẽ cạnh tranh trực tiếp với "người đồng hương" Porsche Cayenne Turbo Electric