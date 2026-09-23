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Số hóa - Xe

Hết mùa nóng, điều hòa cần làm gì trước khi cất?

Tắt điều hòa sau mùa nóng chưa đủ, người dùng nên vệ sinh, làm khô và bảo quản đúng cách để hạn chế mùi hôi, nấm mốc và hao điện.

Thiên Trang (th)

Khi thời tiết chuyển sang mát mẻ, điều hòa có thể được tạm ngừng sử dụng trong nhiều tháng. Tuy nhiên, chỉ nhấn nút tắt trên điều khiển rồi bỏ mặc thiết bị có thể khiến bụi bẩn, hơi ẩm và nước ngưng tụ tích tụ bên trong. Đây là thời điểm thích hợp để vệ sinh và kiểm tra điều hòa trước khi bước vào giai đoạn không sử dụng thường xuyên, giúp thiết bị sẵn sàng hoạt động trở lại khi mùa nóng quay về.

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Vệ sinh bộ lọc điều hòa sau mùa nóng giúp hạn chế bụi bẩn và mùi khó chịu khi thiết bị ngừng hoạt động.

Vệ sinh bộ lọc là bước nên làm đầu tiên. Người dùng cần tắt máy, mở phần nắp phía trước để lấy bộ lọc ra, sau đó dùng máy hút bụi hoặc bàn chải loại bỏ bụi bám. Nếu bộ lọc quá bẩn, có thể làm sạch bằng nước và xà phòng nhẹ, nhưng cần để khô hoàn toàn trước khi lắp trở lại. Với một số loại bộ lọc có thể vệ sinh bằng máy rửa chén, người dùng nên tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất thay vì áp dụng chung cho mọi thiết bị. Việc làm sạch định kỳ giúp hạn chế bụi và môi trường thuận lợi cho nấm mốc phát triển trong thời gian điều hòa ngừng hoạt động.

Phần vỏ máy và khu vực thoát nước cũng không nên bị bỏ qua. Sau nhiều tháng hoạt động, dàn lạnh có thể bám một lớp bụi bên ngoài, vì vậy người dùng có thể lau bằng khăn hoặc nước xà phòng nhẹ. Nếu hệ thống có bộ phận chứa nước từ đường ống ngưng tụ, hãy tháo ra vệ sinh và làm khô trước khi cất giữ. Những thao tác này đặc biệt hữu ích khi thiết bị phải trải qua thời gian dài không vận hành trong điều kiện thời tiết ẩm.

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Điều hòa di động cần được làm sạch khay nước ngưng tụ và tháo các phụ kiện cửa sổ khi không còn sử dụng.

Điều hòa di động cần được xử lý thêm một số bộ phận. Ngoài bộ lọc, người dùng nên làm sạch bề mặt máy, khu vực hút gió và kiểm tra khay hứng nước ngưng tụ. Với khay có thể tháo rời, cần xả hết nước và vệ sinh trước khi lắp lại; nếu không thể tháo, có thể dùng khăn lau khô phần nước còn lại. Các phụ kiện kết nối với cửa sổ hoặc cửa ra vào cũng nên được tháo bỏ khi không sử dụng để tránh ảnh hưởng đến độ kín của khu vực này trong những tháng lạnh.

Cuối cùng, hãy cân nhắc ngắt nguồn điện nếu điều hòa không được sử dụng trong thời gian dài. Với điều hòa di động, người dùng có thể rút phích cắm trực tiếp. Trong khi đó, những mẫu điều hòa gắn tường được đấu nối cố định cần được xử lý theo hệ thống điện của căn nhà và hướng dẫn của thiết bị, thay vì tự ý thao tác với phần điện nếu không có chuyên môn. Điều khiển từ xa cũng nên được bảo quản ở nơi khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp và tháo pin để hạn chế nguy cơ pin bị chảy hoặc ăn mòn. Một vài bước chuẩn bị trước mùa thu đông có thể giúp điều hòa sạch sẽ hơn, giảm nguy cơ phát sinh vấn đề và thuận tiện khi cần sử dụng trở lại.

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