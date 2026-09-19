Apple giấu iPhone 18 để đẩy mạnh dòng Pro

Việc chưa ra mắt iPhone 18 tiêu chuẩn có thể là nước cờ của Apple nhằm dồn sức cho dòng cao cấp, tối ưu doanh thu và mở đường cho chu kỳ sản phẩm mới.

Sự vắng mặt của iPhone 18 tiêu chuẩn tại sự kiện tháng 9 đang khiến giới công nghệ đặt câu hỏi về chiến lược sản phẩm mới của Apple dưới thời CEO John Ternus. Thay vì trình làng đầy đủ các phiên bản như thông lệ, Apple tập trung sân khấu cho iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và đặc biệt là iPhone Duo, mẫu smartphone màn hình gập đầu tiên của hãng. Cách sắp xếp này có thể không đơn thuần là thay đổi lịch trình, mà còn phục vụ mục tiêu kinh doanh trong giai đoạn Apple phải đối mặt với nhiều biến động về chi phí linh kiện.

iPhone 18 tiêu chuẩn không xuất hiện cùng loạt flagship mới, làm dấy lên nhiều đồn đoán về chiến lược sản phẩm của Apple.

Nếu iPhone 18 tiêu chuẩn thực sự được đưa ra thị trường vào thời điểm cuối năm, đây sẽ là lựa chọn dễ tiếp cận hơn đối với khách hàng muốn nâng cấp iPhone. Tuy nhiên, việc trì hoãn mẫu máy này đồng nghĩa nhóm khách hàng trên có ít lựa chọn hơn trong hệ sinh thái iPhone mới, qua đó có thể được hướng đến những phiên bản cao cấp hơn. Trong bối cảnh giá linh kiện, đặc biệt là RAM, chịu sức ép tăng do tình trạng thiếu hụt trên toàn cầu, chiến lược tập trung vào các sản phẩm có giá bán cao có thể giúp Apple cải thiện biên lợi nhuận và phân bổ nguồn cung hiệu quả hơn.

Giám đốc nghiên cứu cấp cao tại IDC, Nabila Popal, đánh giá đây là một hướng đi đáng chú ý của Apple. Việc thu hẹp số lượng sản phẩm xuất hiện trong mùa ra mắt quan trọng nhất năm cũng giúp công ty tránh tình trạng các mẫu giá thấp hơn phân tán sự chú ý dành cho dòng flagship. Đặc biệt, khi iPhone Duo trở thành tâm điểm mới, Apple có thêm cơ hội xây dựng hình ảnh cho phân khúc smartphone màn hình gập thay vì để sản phẩm này phải cạnh tranh truyền thông với một mẫu iPhone 18 phổ thông.

Không chỉ iPhone 18 tiêu chuẩn, một sản phẩm khác cũng vắng mặt là dòng iPhone Air. Mẫu smartphone siêu mỏng từng được kỳ vọng tạo ra xu hướng mới nhưng chỉ bán khoảng 7,7 triệu máy trong bốn quý, theo số liệu được cung cấp. Galaxy S25 Edge của Samsung cũng đạt khoảng 2,3 triệu máy trong năm quý. Cả hai con số đều cho thấy thiết kế siêu mỏng chưa đủ sức thuyết phục số đông người dùng nếu phải đánh đổi thời lượng pin hoặc hiệu năng. Tuy nhiên, những gì Apple thu được từ quá trình phát triển iPhone Air có thể vẫn hữu ích, đặc biệt trong việc hoàn thiện cơ chế bản lề và thiết kế cho iPhone Duo.

John Ternus đứng trước bài toán định hình chu kỳ iPhone mới trong vai trò CEO Apple. ( Ảnh: Adam Gray/Bloomberg/Getty Images)

Việc iPhone 18 chưa xuất hiện trong tháng 9 cũng không đồng nghĩa mẫu máy này bị khai tử. Một kịch bản đang được đặt ra là Apple có thể chuyển thời điểm ra mắt sang đầu năm 2027, cùng một mẫu iPhone giá thấp hơn như iPhone 18e hoặc thậm chí iPhone Air 2. Nếu xảy ra, Apple sẽ hình thành chu kỳ ra mắt gần với cách Samsung đang triển khai, khi mùa thu tập trung cho flagship và công nghệ mới, còn mùa xuân dành cho các mẫu phổ thông hơn.

Chiến lược này cũng có thể đi cùng một cách định giá mới. Nguồn thông tin cho biết Apple đã điều chỉnh giá iPhone 17 lên khoảng 900 USD và iPhone 16 lên 800 USD, thay vì giảm mạnh giá thế hệ cũ như trước. Khoảng cách này tạo thêm không gian cho iPhone 17e ở mức khoảng 600 USD và đồng thời mở đường cho mức giá cao hơn của iPhone 18 nếu mẫu máy được giới thiệu vào năm 2027. Với John Ternus, bài toán trước mắt không chỉ là ra mắt sản phẩm mới mà còn định hình lại cách Apple phân chia các dòng iPhone trong một chu kỳ sản phẩm mới.