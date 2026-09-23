Qualcomm ra mắt hai chip Elite mới hướng tới kỷ nguyên AI tác vụ

Qualcomm vừa công bố hai nền tảng di động cao cấp mới là Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 và Snapdragon 8 Elite Gen 6, nhấn mạnh khả năng xử lý AI trực tiếp.

Hai chip được giới thiệu tại Snapdragon Summit 2026 ở Hawaii, đánh dấu chiến lược mới của Qualcomm khi duy trì đồng thời hai nền tảng flagship thay vì chỉ tập trung vào một chip cao cấp nhất.

Hai lựa chọn cho điện thoại Android cao cấp

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 là phiên bản mạnh nhất trong bộ đôi. Qualcomm hướng chip này tới những smartphone Android cao cấp nhất, với trọng tâm là AI chạy trực tiếp trên thiết bị, chơi game, xử lý hình ảnh và quay video.

Hai chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 mới được Qualcomm tập trung hướng đến mục tiêu sử dụng cho AI tác vụ.

Trong khi đó, Snapdragon 8 Elite Gen 6 được định vị thấp hơn một bậc nhưng vẫn sử dụng kiến trúc 2 nm, CPU Oryon tùy biến, GPU Adreno và bộ xử lý AI Hexagon. Qualcomm cho biết phiên bản này mang nhiều tính năng AI, camera, gaming và kết nối mới tới phạm vi smartphone cao cấp rộng hơn.

Điểm đáng chú ý là cả hai đều được sản xuất trên tiến trình 2 nm. Đây là bước thu nhỏ quan trọng đối với chip di động, cho phép nhà sản xuất tăng mật độ bóng bán dẫn đồng thời hướng tới cải thiện hiệu năng và hiệu quả năng lượng.

AI trở thành trọng tâm mới

Qualcomm không chỉ quảng bá bộ đôi Snapdragon mới như những chip nhanh hơn. Hãng đặt chúng trong xu hướng mà họ gọi là “kỷ nguyên AI tác vụ” (agentic AI).

Khác với chatbot chỉ phản hồi một yêu cầu, AI tác vụ có thể chia một mục tiêu thành nhiều bước rồi thực hiện chúng liên tiếp. Trên smartphone, điều này có thể mở đường cho những trợ lý AI hiểu ngữ cảnh tốt hơn, tự phối hợp nhiều chức năng và phản hồi theo nhu cầu của người dùng.

Qualcomm cho biết Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 được thiết kế để các tác vụ AI dạng này hoạt động nhanh hơn, cá nhân hóa hơn và có khả năng thích ứng với người dùng trong suốt ngày sử dụng.

Một phần quan trọng của chiến lược là đưa quá trình xử lý AI về ngay trên thiết bị thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào máy chủ đám mây. Điều này có thể giúp giảm độ trễ và hạn chế việc dữ liệu phải rời khỏi điện thoại, dù hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào từng ứng dụng và cách các nhà sản xuất triển khai AI.

Không chỉ dành cho AI

Bên cạnh AI, Qualcomm tiếp tục sử dụng hiệu năng của chip để cải thiện những tính năng quen thuộc trên smartphone.

Với chơi game, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 được trang bị Adreno Neural Fusion, sử dụng AI trong quá trình xử lý đồ họa. Mục tiêu là cải thiện chất lượng hình ảnh và hiệu suất hiển thị trong các trò chơi.

Sức mạnh của bộ đôi chip mới cũng vượt trội về hiệu năng tổng thể.

Ở camera, chip hỗ trợ Advanced Professional Video (APV) cùng Intelligent Pixel Control, cho phép thiết bị phân tích cảnh chụp và xử lý hình ảnh theo hướng mà Qualcomm cho là tự nhiên hơn. Phiên bản Extreme còn hỗ trợ quay 8K ở 60 khung hình/giây và video chuyển động chậm 4K ở 240 khung hình/giây.

Một điểm đáng chú ý khác nằm ở CPU Oryon. Qualcomm cho biết đây là CPU di động đầu tiên đạt xung nhịp 5 GHz. Tuy nhiên, xung nhịp chỉ là một phần của hiệu năng thực tế, còn khả năng xử lý mỗi chu kỳ, kiến trúc bộ nhớ và mức tiêu thụ điện mới quyết định trải nghiệm cuối cùng trên điện thoại.

Loạt thương hiệu ra mắt smartphone cùng chip mới

Qualcomm cho biết Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 và Snapdragon 8 Elite Gen 6 sẽ xuất hiện trên smartphone flagship của nhiều thương hiệu, gồm HONOR, iQOO, Motorola, OnePlus, OPPO, REDMI, RedMagic, vivo và Xiaomi.

Hãng chưa công bố trong thông cáo này danh sách cụ thể từng mẫu điện thoại tương ứng với mỗi chip. Vì vậy, những thông tin về model cụ thể vẫn phải chờ các nhà sản xuất công bố.

Motorola Signature 27 là mẫu máy đầu tiên ra mắt với chip mới.

Việc Qualcomm đưa ra đồng thời hai chip flagship cho thấy thị trường Android cao cấp đang được phân hóa rõ hơn. Một nhóm thiết bị có thể sử dụng phiên bản Extreme để tối đa hóa hiệu năng và các tính năng AI, trong khi phiên bản Elite Gen 6 hướng tới nhiều mẫu máy cao cấp hơn.

Quan trọng hơn, cuộc đua chip smartphone đang chuyển trọng tâm từ việc đơn thuần tăng tốc CPU và GPU sang khả năng xử lý AI ngay trên thiết bị. Khi các nhà sản xuất bắt đầu đưa AI tác vụ vào những chức năng thực tế của điện thoại, hiệu quả của những con chip mới sẽ không chỉ được đo bằng điểm benchmark mà còn bằng khả năng thực hiện các công việc phức tạp với mức tiêu thụ điện chấp nhận được.

Đó cũng là lý do Qualcomm đang đặt hai chip Snapdragon mới vào trung tâm chiến lược “agentic AI” của hãng thay vì chỉ xem chúng như thế hệ chip hiệu năng cao tiếp theo.