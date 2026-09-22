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[GALLERY] VinFast VF Wild "bằng xương bằng thịt" về đại lý, chỉ từ 760 triệu

Số hóa - Xe

[GALLERY] VinFast VF Wild "bằng xương bằng thịt" về đại lý, chỉ từ 760 triệu

Khách hàng đặt cọc VinFast VF Wild theo chương trình "Vì tương lai xanh" chỉ còn 741 triệu, mua qua O2O giảm thêm 2%, giá lăn bánh chỉ từ khoảng 760 triệu đồng.

Nguyễn Anh
Mẫu xe bán tải Vinfast VF WILD đã chính thức có mặt tại các đại lý chính hãng, xe sở hữu thiết kế tương đồng với phiên bản thương mại mà VinFast công bố trước đó. Khu vực đầu xe gây ấn tượng bằng dải đèn LED định vị ban ngày trải dài theo chiều ngang, ôm trọn logo biểu tượng hình chữ V ở trung tâm, trong khi cụm đèn chiếu sáng chính được di chuyển xuống vị trí thấp hơn ở hai bên.
Mẫu xe bán tải Vinfast VF WILD đã chính thức có mặt tại các đại lý chính hãng, xe sở hữu thiết kế tương đồng với phiên bản thương mại mà VinFast công bố trước đó. Khu vực đầu xe gây ấn tượng bằng dải đèn LED định vị ban ngày trải dài theo chiều ngang, ôm trọn logo biểu tượng hình chữ V ở trung tâm, trong khi cụm đèn chiếu sáng chính được di chuyển xuống vị trí thấp hơn ở hai bên.
Nắp ca-pô của Vinfast VF WILD mới sở hữu những đường dập gân nổi khối thể thao, kết hợp hài hòa với các chi tiết trang trí tối màu tương phản. Thân xe nổi bật với các mảng ốp lớn chạy quanh vòm bánh và mép dưới thân xe, đi kèm bộ vành có kích thước 18 inch cùng hệ thống bệ bước chân kéo dài.
Nắp ca-pô của Vinfast VF WILD mới sở hữu những đường dập gân nổi khối thể thao, kết hợp hài hòa với các chi tiết trang trí tối màu tương phản. Thân xe nổi bật với các mảng ốp lớn chạy quanh vòm bánh và mép dưới thân xe, đi kèm bộ vành có kích thước 18 inch cùng hệ thống bệ bước chân kéo dài.
Ngoại hình VF Wild bản thương mại sở hữu thông số kích thước tổng thể chiều dài x rộng x cao lần lượt là 5.376 x 2.069 x 1.873 mm, cùng chiều dài cơ sở đạt 3.258 mm. Riêng khu vực thùng hàng đạt kích thước 1.574 x 1.512 x 509 mm với khả năng chịu tải trọng lên tới 750 kg.
Ngoại hình VF Wild bản thương mại sở hữu thông số kích thước tổng thể chiều dài x rộng x cao lần lượt là 5.376 x 2.069 x 1.873 mm, cùng chiều dài cơ sở đạt 3.258 mm. Riêng khu vực thùng hàng đạt kích thước 1.574 x 1.512 x 509 mm với khả năng chịu tải trọng lên tới 750 kg.
Nhằm nâng cao tính tiện dụng cho người dùng trong quá trình vận hành hàng ngày, nhà sản xuất đã trang bị cơ chế trợ lực khí nén cho cửa thùng sau, giúp việc đóng mở trở nên nhẹ nhàng hơn. Bên cạnh đó, bệ bước chân bổ sung hai bên thân xe cũng hỗ trợ người dùng tiếp cận thùng hàng một cách thuận tiện hơn.
Nhằm nâng cao tính tiện dụng cho người dùng trong quá trình vận hành hàng ngày, nhà sản xuất đã trang bị cơ chế trợ lực khí nén cho cửa thùng sau, giúp việc đóng mở trở nên nhẹ nhàng hơn. Bên cạnh đó, bệ bước chân bổ sung hai bên thân xe cũng hỗ trợ người dùng tiếp cận thùng hàng một cách thuận tiện hơn.
Bên trong, nội thất của VF Wild mang phong cách thiết kế hiện đại, tập trung vào yếu tố công nghệ. Bảng táp-lô được tạo hình nhiều tầng với các mảng khối phân lớp và phối màu tương phản. Trung tâm khoang lái là màn hình cảm ứng 10 inch phục vụ nhu cầu hiển thị thông số vận hành lẫn giải trí.
Bên trong, nội thất của VF Wild mang phong cách thiết kế hiện đại, tập trung vào yếu tố công nghệ. Bảng táp-lô được tạo hình nhiều tầng với các mảng khối phân lớp và phối màu tương phản. Trung tâm khoang lái là màn hình cảm ứng 10 inch phục vụ nhu cầu hiển thị thông số vận hành lẫn giải trí.
Táp-pi cửa của xe được dập nổi họa tiết lấy cảm hứng từ địa hình đỉnh Fansipan, tạo điểm nhấn riêng cho khoang nội thất. Cần chuyển số được bố trí phía sau vô-lăng, giúp người lái thao tác mà không cần rời tay khỏi khu vực điều khiển chính. Cách bố trí này đồng thời giải phóng thêm không gian ở khu vực trung tâm để bố trí các hộc chứa đồ.
Táp-pi cửa của xe được dập nổi họa tiết lấy cảm hứng từ địa hình đỉnh Fansipan, tạo điểm nhấn riêng cho khoang nội thất. Cần chuyển số được bố trí phía sau vô-lăng, giúp người lái thao tác mà không cần rời tay khỏi khu vực điều khiển chính. Cách bố trí này đồng thời giải phóng thêm không gian ở khu vực trung tâm để bố trí các hộc chứa đồ.
Khác biệt với nét thô cứng thường thấy trên các dòng xe bán tải truyền thống, VF Wild sở hữu hàng ghế thứ hai có độ ngả lưng lớn, không gian để chân rộng rãi và đệm đỡ đùi hợp lý. Thiết kế sàn xe dạng phẳng giúp không gian cabin trở nên thoáng đãng, tạo sự thoải mái cho hành khách trên những chuyến đi dài.
Khác biệt với nét thô cứng thường thấy trên các dòng xe bán tải truyền thống, VF Wild sở hữu hàng ghế thứ hai có độ ngả lưng lớn, không gian để chân rộng rãi và đệm đỡ đùi hợp lý. Thiết kế sàn xe dạng phẳng giúp không gian cabin trở nên thoáng đãng, tạo sự thoải mái cho hành khách trên những chuyến đi dài.
Xe được trang bị bộ pin LFP có dung lượng 46,4 kWh, chạy hoàn toàn bằng điện hơn 250 km cho một lần sạc (theo tiêu chuẩn NEDC), đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển thường nhật trong vòng 2-3 ngày. Ngoài ra, VF Wild còn được trang bị hệ thống REEV (Range Extended Electric Vehicle), giúp bổ sung năng lượng để xe có thể chạy được quãng đường lên tới 1.000 km cho một lần sạc.
Xe được trang bị bộ pin LFP có dung lượng 46,4 kWh, chạy hoàn toàn bằng điện hơn 250 km cho một lần sạc (theo tiêu chuẩn NEDC), đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển thường nhật trong vòng 2-3 ngày. Ngoài ra, VF Wild còn được trang bị hệ thống REEV (Range Extended Electric Vehicle), giúp bổ sung năng lượng để xe có thể chạy được quãng đường lên tới 1.000 km cho một lần sạc.
Việc có thêm hệ thống REEV, dù được sử dụng rất ít, sẽ mang đến sự yên tâm cho người dùng khi đi dã ngoại, về quê hoặc công tác xa. Bên cạnh đó, VF Wild cũng hỗ trợ tính năng cấp nguồn điện ngoài V2L, cho phép xe cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện tử gia dụng trong các chuyến cắm trại ngoài trời.
Việc có thêm hệ thống REEV, dù được sử dụng rất ít, sẽ mang đến sự yên tâm cho người dùng khi đi dã ngoại, về quê hoặc công tác xa. Bên cạnh đó, VF Wild cũng hỗ trợ tính năng cấp nguồn điện ngoài V2L, cho phép xe cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện tử gia dụng trong các chuyến cắm trại ngoài trời.
VF Wild còn được trang bị hệ thống trợ lý ảo 3.0 với khả năng nhân bản giọng nói, hiểu ngữ cảnh và trò chuyện tự nhiên; giám sát và điều khiển xe từ xa qua smartphone hoặc smartwatch; cập nhật phần mềm từ xa qua giao thức FOTA; theo dõi sức khỏe pin, phát hiện sớm các dấu hiệu và đưa ra khuyến nghị tối ưu hiệu suất; ghi nhận xu hướng và hành vi lái xe, hỗ trợ người dùng xây dựng thói quen lái xe an toàn…
VF Wild còn được trang bị hệ thống trợ lý ảo 3.0 với khả năng nhân bản giọng nói, hiểu ngữ cảnh và trò chuyện tự nhiên; giám sát và điều khiển xe từ xa qua smartphone hoặc smartwatch; cập nhật phần mềm từ xa qua giao thức FOTA; theo dõi sức khỏe pin, phát hiện sớm các dấu hiệu và đưa ra khuyến nghị tối ưu hiệu suất; ghi nhận xu hướng và hành vi lái xe, hỗ trợ người dùng xây dựng thói quen lái xe an toàn…
VinFast sẽ chính thức nhận đặt cọc sớm cho VF Wild từ ngày 25/09 đến 30/09/2026 thông qua website và hệ thống đại lý phân phối chính hãng trên toàn quốc. Xe có giá niêm yết là 860 triệu đồng đối với ba màu cơ bản là đen, đỏ, trắng và 872 triệu đồng dành cho màu bạc.
VinFast sẽ chính thức nhận đặt cọc sớm cho VF Wild từ ngày 25/09 đến 30/09/2026 thông qua website và hệ thống đại lý phân phối chính hãng trên toàn quốc. Xe có giá niêm yết là 860 triệu đồng đối với ba màu cơ bản là đen, đỏ, trắng và 872 triệu đồng dành cho màu bạc.
Những khách hàng đặt cọc VF Wild trong giai đoạn mở cọc sớm sẽ nhận được ưu đãi 61 triệu đồng/xe. Đặc biệt, theo chương trình "Vì tương lai xanh", giá xe chỉ còn 741 triệu đồng; mua qua O2O được giảm thêm 2%, như vậy giá lăn bánh chỉ khoảng 760 triệu đồng.
Những khách hàng đặt cọc VF Wild trong giai đoạn mở cọc sớm sẽ nhận được ưu đãi 61 triệu đồng/xe. Đặc biệt, theo chương trình "Vì tương lai xanh", giá xe chỉ còn 741 triệu đồng; mua qua O2O được giảm thêm 2%, như vậy giá lăn bánh chỉ khoảng 760 triệu đồng.
Video: Xem chi tiết xe bán tải Vinfast VF Wild tại đại lý Việt.
Nguyễn Anh
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