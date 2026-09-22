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Số hóa - Xe

Cắm nhiều thiết bị chung ổ điện, coi chừng cháy nhà

Thói quen cắm nhiều thiết bị vào cùng ổ điện có thể gây quá tải, làm nóng dây dẫn, nhảy aptomat và thậm chí làm tăng nguy cơ cháy nổ.

Thiên Trang (th)
Cắm nhiều thiết bị chung ổ điện, coi chừng cháy nhà

Trong nhiều gia đình, việc dùng một ổ cắm cho TV, máy tính, sạc điện thoại hay các thiết bị khác khá phổ biến vì sự tiện lợi. Tuy nhiên, chuyên gia an toàn điện cảnh báo cách sử dụng này có thể trở thành rủi ro nếu tổng công suất của các thiết bị vượt quá khả năng chịu tải của ổ cắm hoặc mạch điện. Đặc biệt, những thiết bị tạo nhiệt hoặc sử dụng động cơ như máy sấy tóc, máy sưởi, lò vi sóng, máy pha cà phê và điều hòa di động thường tiêu thụ lượng điện lớn, do đó không nên dùng chung ổ cắm với các thiết bị khác.

Cắm nhiều thiết bị công suất lớn vào cùng một ổ điện có thể khiến mạch bị quá tải và làm tăng nguy cơ chập cháy.

Theo các chuyên gia điện được trích dẫn, thiết bị công suất cao nên được cắm trực tiếp vào ổ điện trên tường và lý tưởng nhất là sử dụng một mạch điện riêng. Việc chia thiết bị ra nhiều ổ cắm cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề nếu các ổ này cùng nằm trên một mạch. Chẳng hạn, máy hút bụi được cắm ở phòng khách còn máy sấy tóc dùng tại phòng ngủ vẫn có thể khiến aptomat nhảy nếu cả hai ổ cắm sử dụng chung một đường điện. Vì vậy, điều quan trọng không chỉ nằm ở số lượng thiết bị được cắm vào một ổ mà còn là tổng tải của toàn bộ mạch điện.

Một cách đơn giản để hình dung khả năng chịu tải là lấy cường độ dòng điện nhân với điện áp để tính công suất. Với mạch 15 A và điện áp 120 V theo ví dụ của chuyên gia Daniel Majano thuộc Quỹ An toàn Điện Quốc tế, công suất danh định là 1.800 W và mức tải liên tục được khuyến nghị ở khoảng 80%, tương đương 1.440 W. Những con số thực tế có thể thay đổi tùy hệ thống điện, tiêu chuẩn và thiết kế của từng ngôi nhà. Do đó, người dùng không nên chỉ dựa vào một con số cố định mà cần kiểm tra thông số thiết bị cũng như khả năng chịu tải của mạch điện.

Ổ cắm nóng, đổi màu hoặc có mùi khét là những dấu hiệu cần kiểm tra hệ thống điện càng sớm càng tốt.

Dấu hiệu cảnh báo quá tải không chỉ là aptomat liên tục bị ngắt. Ổ cắm nóng bất thường, đổi màu, có mùi khét, phát ra tiếng lách tách hoặc xèo xèo, đèn trong nhà nhấp nháy cũng có thể cho thấy hệ thống điện đang gặp vấn đề. Cảm giác tê hoặc giật nhẹ khi chạm vào thiết bị, ổ cắm hay công tắc cũng không nên bị bỏ qua. Với những ngôi nhà cũ chưa được nâng cấp hệ thống bảo vệ, nguy cơ càng cần được lưu ý. Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường, người dùng nên ngừng sử dụng khu vực đó và gọi thợ điện có chuyên môn kiểm tra thay vì tự sửa chữa.

Một nguyên tắc quan trọng khác là không sử dụng ổ cắm nối dài hoặc thanh chia điện cho các thiết bị công suất lớn. Những phụ kiện này chỉ tăng số lượng đầu cắm chứ không làm tăng khả năng cung cấp điện của mạch. Máy sưởi, lò vi sóng, máy pha cà phê, tủ lạnh hay điều hòa di động vì thế nên được kết nối trực tiếp với ổ cắm tường phù hợp. Các thiết bị công suất thấp như bộ sạc, TV hoặc máy tính có thể sử dụng ổ chia điện nếu sản phẩm đáp ứng đúng yêu cầu an toàn. Tại khu vực có nguy cơ tiếp xúc giữa điện và nước, chẳng hạn nhà bếp hoặc phòng tắm, chuyên gia cũng khuyến nghị sử dụng ổ cắm có thiết bị chống rò điện GFCI phù hợp. Quan trọng nhất, nếu thường xuyên xảy ra tình trạng nhảy aptomat hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường, gia đình nên nhờ thợ điện kiểm tra toàn bộ mạch thay vì tiếp tục cắm thêm thiết bị.

#an toàn điện #ổ cắm #cháy nhà #quá tải #mạch điện #thiết bị điện

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