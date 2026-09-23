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Số hóa - Xe

Người Nga quay lại mê đồ công nghệ từ thời "các cụ"

CD, cassette, máy ảnh phim và đĩa than bất ngờ tăng sức hút tại Nga, khi người dùng tìm đến trải nghiệm retro giữa thời đại công nghệ số.

Thiên Trang (th)
Người Nga quay lại mê đồ công nghệ từ thời "các cụ"

Tưởng như đã bị smartphone và các dịch vụ nghe nhạc trực tuyến thay thế hoàn toàn, những thiết bị công nghệ cũ đang trở lại tại Nga. Theo dữ liệu từ Trung tâm Phân tích Check Index thuộc Platforma OFD được RBC dẫn lại, lượng máy nghe CD bán ra trong 8 tháng đầu năm 2026 tăng 16% so với cùng kỳ 2025 và cao hơn 51% so với năm 2024. Máy cassette cũng tăng lần lượt 10% và 36% trong hai mốc so sánh này.

Máy nghe CD, cassette và các thiết bị âm thanh retro đang được người tiêu dùng Nga quan tâm trở lại.

Không chỉ thiết bị nghe nhạc, máy ảnh phim và đầu đĩa than cũng hưởng lợi từ làn sóng hoài cổ. Lượng máy ảnh phim bán ra trong giai đoạn tháng 1-8/2026 tăng 12% so với năm trước và 34% so với năm 2024, trong khi doanh số đầu đĩa than tăng 10% và 24%. Trên Wildberries, một trong những sàn thương mại điện tử lớn tại Nga, lượng máy CD bán ra trong nửa đầu năm 2026 tăng khoảng 1,5 lần, kéo doanh thu tăng 48%. Đáng chú ý hơn, lượng băng cassette được mua trên nền tảng này tăng tới 46%, cho thấy người dùng không chỉ mua thiết bị mà còn quay lại với chính những định dạng lưu trữ cũ.

Theo đại diện Platforma OFD, đây không phải hiện tượng nhất thời mà nằm trong xu hướng quan tâm ngày càng lớn tới đồ cổ và sản phẩm sưu tầm trong khoảng 3-4 năm gần đây. Giá của một số thiết bị retro cũng tăng theo nhu cầu. Đằng sau sự trở lại này còn là sức hút của phong cách thẩm mỹ retro, đặc biệt với Gen Z. Những món đồ từng bị xem là lỗi thời nay có thể trở thành phụ kiện cá nhân, quà tặng hoặc vật phẩm sưu tầm. Việc mua bán chuyển dần sang các sàn trực tuyến cũng giúp nhóm sản phẩm này tiếp cận người dùng dễ dàng hơn.

Công nghệ retro ngày càng được kết hợp với Bluetooth, USB-C và kết nối smartphone để phù hợp nhu cầu hiện đại.

Sự trở lại của công nghệ retro không chỉ diễn ra tại Nga. Trên thị trường quốc tế, nhiều nhà sản xuất đang tìm cách kết hợp vẻ ngoài và trải nghiệm của thiết bị cũ với những tiện ích hiện đại. Một số mẫu máy đánh chữ thông minh như Freewrite hay Pomera vẫn giữ cách nhập liệu tối giản nhưng bổ sung lưu trữ đám mây, kiểm tra chính tả hoặc đếm số từ. Những mẫu boombox và máy nghe băng cũng được trang bị Bluetooth, USB-C nhưng vẫn giữ thao tác tua băng, ghi âm đặc trưng. Trong khi đó, máy ảnh phim và máy ảnh lấy ngay tiếp tục thu hút người dùng nhờ cảm giác cầm nắm và khả năng tạo ra ảnh vật lý thay vì chỉ tồn tại trên màn hình.

Điểm đáng chú ý là người dùng hiện không nhất thiết phải lựa chọn giữa công nghệ cũ và mới. Nhiều sản phẩm đang được thiết kế theo hướng lấy trải nghiệm retro làm trung tâm nhưng bổ sung kết nối smartphone, truyền dữ liệu hoặc các tính năng kỹ thuật số. Điện thoại quay số cũng trở lại như một món đồ trang trí hoặc thiết bị mang tính cá nhân, với cả những phiên bản có thể kết nối smartphone lẫn mẫu sử dụng Wi-Fi. Điều này cho thấy sức hút của công nghệ retro không đơn thuần nằm ở khả năng sử dụng, mà còn đến từ cảm giác, thiết kế và sự khác biệt mà các thiết bị số hiện đại khó tái tạo hoàn toàn.

#công nghệ retro #Nga #thiết bị cổ #máy ảnh phim #đĩa than #sưu tầm

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