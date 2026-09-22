Toyota được cho là đang chuẩn bị tham gia phân khúc xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (REEV/EREV) tại Trung Quốc, kế hoạch có thể bắt đầu sản xuất từ năm 2027.

Theo báo cáo của Nikkei Asia, Toyota có thể bắt đầu sản xuất xe điện mở rộng phạm vi (REEV), còn được gọi là EREV, tại Trung Quốc sớm nhất từ năm sau. Hiện Toyota chưa có mẫu REEV nào trong danh mục sản phẩm cũng như chưa sở hữu một nền tảng chuyên biệt cho hệ truyền động này.

Trong khi đó, RAV4 đã có phiên bản plug-in hybrid (PHEV) tại một số thị trường, nhưng REEV có cách vận hành khác biệt. Với REEV, động cơ đốt trong thường có dung tích nhỏ và chủ yếu đóng vai trò máy phát điện để cung cấp năng lượng cho pin, trong khi dung lượng pin có thể tương đương một số mẫu xe điện cỡ nhỏ.

Toyota dự kiến sản xuất 200.000 xe REEV từ năm 2027.

Đây cũng là công thức đang được nhiều hãng xe Trung Quốc sử dụng trên các mẫu xe điện có phạm vi hoạt động dài. Theo Nikkei Asia, việc tham gia phân khúc đang phát triển này có thể giúp Toyota cải thiện khả năng sinh lời tại thị trường Trung Quốc. Dù Toyota chưa đưa ra thông báo chính thức, kế hoạch sản xuất trong hai năm tới được cho là đã hình thành. Theo Nikkei Asia, hãng dự kiến sản xuất khoảng 200.000 xe REEV trong năm 2027, sau đó tăng lên 400.000 xe vào năm 2028.

Báo cáo chưa tiết lộ đối tác Trung Quốc nào của Toyota sẽ phụ trách chương trình mới. Hiện Toyota có quan hệ hợp tác với FAW và GAC, trong đó hai liên doanh lần lượt sản xuất các mẫu bZ3 và bZ7 cùng một số sản phẩm dành riêng cho thị trường Trung Quốc.

Việc tham gia phân khúc đang phát triển này có thể giúp Toyota cải thiện khả năng sinh lời tại thị trường Trung Quốc.

Hiện cũng chưa rõ Toyota sẽ áp dụng hệ truyền động mở rộng phạm vi cho các dòng xe hiện có hay phát triển những mẫu xe hoàn toàn mới. Nếu kế hoạch được xác nhận, REEV sẽ trở thành một hướng phát triển mới trong chiến lược điện hóa của Toyota tại thị trường Trung Quốc.