iPhone hao pin sau khi lên iOS 27 vì sao?

Nhiều iPhone hao pin và nóng máy sau khi cập nhật iOS 27, nhưng đây có thể chỉ là tác động tạm thời từ các tác vụ chạy nền.

Sau khi nâng cấp lên iOS 27, một số người dùng iPhone nhận thấy thời lượng pin giảm nhanh hơn bình thường, thậm chí thiết bị ấm lên dù không sử dụng nhiều. Hiện tượng này dễ khiến người dùng lo ngại bản cập nhật mới làm ảnh hưởng đến pin, nhưng nguyên nhân có thể nằm ở những tác vụ hệ thống đang âm thầm diễn ra sau khi cài đặt phần mềm.

iPhone có thể hao pin và ấm hơn bình thường trong những ngày đầu sau khi cập nhật iOS 27.

Theo Apple, sau một bản cập nhật lớn, iPhone có thể tiếp tục thực hiện nhiều công việc ở chế độ nền. Hệ thống cần lập chỉ mục lại dữ liệu để phục vụ tìm kiếm, cập nhật thông tin cho ứng dụng và hoàn thiện quá trình thiết lập một số tính năng mới. Những hoạt động này tiêu tốn thêm tài nguyên xử lý, từ đó khiến mức sử dụng năng lượng tăng trong thời gian ngắn.

Với iOS 27, lượng dữ liệu mà iPhone phải xử lý có thể khá lớn, bao gồm ảnh, tin nhắn, tài liệu và dữ liệu ứng dụng. Những thiết bị lưu trữ nhiều nội dung có thể cần nhiều thời gian hơn để hoàn tất quá trình này. Trong lúc đó, người dùng có thể thấy phần trăm pin giảm nhanh ngay cả khi không liên tục sử dụng máy. Bộ xử lý cũng phải hoạt động nhiều hơn nên thiết bị có thể ấm lên. Đây là hiện tượng có thể xuất hiện sau các bản nâng cấp phần mềm lớn và chưa đủ để kết luận pin iPhone đã xuống cấp.

Việc iPhone hao pin trong vài giờ hoặc vài ngày đầu sau khi lên iOS 27 không đồng nghĩa thời lượng pin sẽ bị ảnh hưởng lâu dài. Khi các tác vụ hậu cập nhật hoàn tất, mức tiêu thụ năng lượng có thể dần trở lại ổn định hơn.

Trong giai đoạn này, người dùng có thể tiếp tục sử dụng thiết bị và theo dõi tình trạng pin thay vì vội vàng kết luận bản cập nhật gây hao pin. Việc cắm sạc qua đêm và duy trì kết nối Wi-Fi cũng có thể tạo điều kiện để iPhone hoàn thành các tác vụ nền trong thời gian không sử dụng. Bên cạnh đó, người dùng nên cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất, bởi phần mềm chưa được tối ưu cho iOS mới cũng có thể hoạt động bất thường hoặc tiêu thụ nhiều năng lượng hơn.

Nếu tình trạng hao pin vẫn kéo dài sau vài ngày, người dùng nên kiểm tra trực tiếp trong phần Cài đặt > Pin. iPhone cung cấp thông tin về mức tiêu thụ năng lượng của từng ứng dụng và hoạt động hệ thống trong một khoảng thời gian nhất định. Qua đó, người dùng có thể xác định liệu một ứng dụng cụ thể đang sử dụng quá nhiều pin hay mức tiêu thụ đến từ chính hệ thống.

Người dùng có thể vào mục Pin trong Cài đặt để tìm ứng dụng hoặc hoạt động tiêu thụ nhiều năng lượng.

Ngoài phần mềm, tình trạng sức khỏe pin cũng cần được xem xét. Pin lithium-ion sẽ suy giảm dung lượng theo thời gian và có thể khiến thời gian sử dụng iPhone ngắn hơn dù thiết bị đang chạy phiên bản iOS nào. Vì vậy, nếu một chiếc iPhone đã sử dụng trong thời gian dài vẫn nhanh hết pin sau khi hoàn tất các tác vụ hậu cập nhật, nguyên nhân có thể đến từ độ chai của pin hoặc một ứng dụng cụ thể thay vì chỉ do iOS 27.

Với những thiết bị vừa cập nhật, vài ngày đầu chưa phải thời điểm phù hợp để đánh giá chính xác thời lượng pin. Người dùng nên chờ hệ thống hoàn tất các tác vụ xử lý nền, cập nhật ứng dụng và theo dõi mức tiêu thụ năng lượng thêm một thời gian trước khi quyết định liệu iPhone thực sự gặp vấn đề về pin hay chỉ đang trong giai đoạn ổn định sau nâng cấp.