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[INFOGRAPHIC] XTEINK S4 nhỏ gọn, nâng cấp toàn diện

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] XTEINK S4 nhỏ gọn, nâng cấp toàn diện

XTEINK S4 gây chú ý với màn hình E Ink 4,3 inch, Android 11, pin 1.400 mAh và thiết kế 95 gram, hướng đến nhu cầu đọc sách di động.

Thiên Trang
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#XTEINK S4 #E Ink #Android 11 #đọc sách #thiết kế nhẹ

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