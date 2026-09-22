[INFOGRAPHIC] XTEINK S4 nhỏ gọn, nâng cấp toàn diện

XTEINK S4 gây chú ý với màn hình E Ink 4,3 inch, Android 11, pin 1.400 mAh và thiết kế 95 gram, hướng đến nhu cầu đọc sách di động.
Nissan X-Trail Hybrid 2027 thế hệ mới là mẫu xe đầu tiên đưa công nghệ e-Power của hãng đến thị trường Mỹ và được trang bị hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn.
Nissan X-Trail Hybrid 2027 thế hệ mới là mẫu xe đầu tiên đưa công nghệ e-Power của hãng đến thị trường Mỹ và được trang bị hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn.
Khách hàng đặt cọc VinFast VF Wild theo chương trình "Vì tương lai xanh" chỉ còn 741 triệu, mua qua O2O giảm thêm 2%, giá lăn bánh chỉ từ khoảng 760 triệu đồng.
Mazda CX-5 mới, Subaru Forester Hybrid, Mitsubishi Outlander, Suzuki XL7 Hybrid và Honda City nâng cấp là những mẫu ôtô Nhật sẽ ra mắt Việt Nam cuối năm 2026.
Cạnh tranh trực tiếp với Porsche Cayenne Turbo Electric, phiên bản cao cấp nhất của dòng SUV điện Mercedes-AMG sẽ đạt tốc độ 100km/h chỉ trong vòng 2,5 giây.
Chiếc Ferrari Purosangue màu đỏ lăn bánh tại Hà Nội này từng xuất hiện ở TP.HCM, đây là chiếc xe đầu tiên tại Việt Nam, dù đại lý chính hãng đã ra mắt từ 2023.
Hyundai vừa ra mắt Tucson và Tucson XRT 2027 với truyền thông Hàn Quốc, hé lộ diện mạo mạnh mẽ hơn cùng hàng loạt chi tiết được thiết kế riêng chạy địa hình.
Pon Phú Thái Mobility (PPTMG) vừa tiếp quản quyền đại lý ủy quyền Bentley Motors tại Việt Nam, bên cạnh Jaguar, Land Rover (JLR) và Audi của Volkswagen AG.
Volkswagen và Audi vừa bị triệu hồi xe do lỗi hệ thống lái có thể gây tai nạn, có hơn 200.000 xe trong diện ảnh hưởng tại Mỹ sẽ được thay thế bu lông thước lái.
Sau bê bối gửi video nhạy cảm của người dùng cho bên thứ 3, lần này, Meta quyết tâm tránh cáo buộc về “kính biến thái” bằng một sản phẩm mới không có camera.
Chery iCaur V27 Long-Range Edition vừa ra mắt với các nâng cấp tập trung vào phạm vi hoạt động, cùng những cải tiến về nội thất và công nghệ thông minh hơn.
Loạt điện thoại Ultra 2026 gây sốt với hệ thống camera đa năng, zoom quang học khủng, quay phim chuyên sâu, cấu hình mạnh mẽ và thiết kế sang trọng.
Honda Avancier mới được cho là sẽ ra mắt tại Nhật Bản tháng 1/2027, hướng tới vai trò mẫu SUV chủ lực toàn cầu và sở hữu truyền động hybrid e:HEV thế hệ mới.
Từ chuỗi cung ứng Starlink đến pháp nhân Tesla, Việt Nam đang ngày càng hiện diện trong chiến lược mở rộng của hệ sinh thái Elon Musk.
Không thay đổi thiết kế, Kawasaki Ninja H2 trở lại với động cơ giảm công suất ngang với các mẫu xe cùng nền tảng như Z H2 và H2 SX để đảm bảo chuẩn khí thải.
BYD Sealion 5 DM-i 2026 vừa có màn xuất hiện tại TP.HCM trong một sự kiện nội bộ dành riêng cho hệ thống đại lý, xe dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 10/2026.
Phân khúc sedan cỡ C trong tháng 8/2026 không có nhiều thay đổi khi Mazda3 tiếp tục chiếm ưu thế về doanh số, phía sau là Honda Civic và Hyundai Elantra.
Nora - thương hiệu xe điện của Pakistan vừa hé lộ mẫu MPV điện mang tên Nora Metro 2026 siêu rẻ, xe sẽ có giá dưới 3 triệu Rupee (khoảng 300 triệu đồng).
Xiaomi Mijia Pro Eco 1,5HP làm lạnh nhanh, vận hành êm và có nhiều tính năng AI, nhưng dàn nóng lớn và thiếu bản 2HP là điểm hạn chế.
Nằm cạnh cụm camera sau, lỗ nhỏ trên iPhone không phải cảm biến chụp ảnh mà là micro, góp phần cải thiện chất lượng thu âm khi quay video.
Porsche và Cylib đang biến các bộ pin xe điện đã qua sử dụng thành vật liệu cực âm mới, nhằm đáp ứng các quy định nghiêm ngặt hơn của châu Âu.