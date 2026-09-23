Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Vì sao biết phim AI vẫn cày hàng chục tập?

Phim AI với những tập dài vài phút đang phủ sóng mạng xã hội, khiến nhiều người dù biết nội dung do AI tạo vẫn xem hàng chục tập liên tiếp.

Thiên Trang (TH)

Từ TikTok, Facebook đến Threads, không khó để bắt gặp những đoạn phim AI với mô-típ tổng tài, báo thù, xuyên không hay tình yêu tay ba. Mỗi tập thường chỉ kéo dài 1-3 phút, nhưng một bộ có thể gồm hàng chục, thậm chí hàng trăm tập. Điều đáng chú ý là nhiều người xem hoàn toàn nhận ra hình ảnh đôi lúc còn cứng, chuyển động thiếu tự nhiên nhưng vẫn tiếp tục bấm sang tập kế tiếp, thậm chí thức đến 1-2h sáng để “cày” phim.

Phim AI với các tập dài vài phút đang xuất hiện dày đặc trên các nền tảng video ngắn.

Sức hút đầu tiên của phim AI thực tế không nằm ở công nghệ mà ở chính công thức kể chuyện. Minh Đăng, 27 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM, vốn quen với các video short drama nhưng trước đây không xem thường xuyên vì diễn viên hoặc cách thể hiện đôi khi không hợp gu. Với phim AI, những nhân vật có ngoại hình theo phong cách ngôn tình, tình tiết được đẩy nhanh và thời lượng ngắn khiến anh dễ bắt đầu hơn. Có lần, Đăng xem một mạch khoảng 80 tập Chồng nhặt về là tổng tài, kéo dài đến 2h sáng. Lan Anh, 30 tuổi, cũng cho biết có những tình tiết vô lý hoặc quen thuộc đến mức đoán được 70-80% diễn biến nhưng vẫn muốn xem tiếp để biết câu chuyện được xử lý thế nào.

Đây chính là điểm mạnh của short drama. Mỗi tập không cần giải quyết trọn vẹn một vấn đề mà thường dừng đúng lúc bí mật sắp được tiết lộ, nhân vật chuẩn bị xuất hiện hoặc mâu thuẫn lên đến cao trào. Khi một tập chỉ mất vài phút, người xem dễ có tâm lý “xem thêm một tập cũng không sao”. Một tập thành năm tập, rồi vài chục tập, trong khi tổng thời gian đã bỏ ra có thể lên tới vài giờ. Với Hoàng Linh, 25 tuổi, phim AI còn phù hợp với những khoảng thời gian vụn như giờ nghỉ trưa, lúc chờ đợi hoặc buổi tối. Cô từng theo dõi toàn bộ hai mùa của series Everything Between Us và tiếp tục xem mùa thứ ba.

Công thức short drama với tình tiết nhanh và kết thúc bỏ lửng khiến người xem dễ tiếp tục sang tập kế tiếp.

AI đang giúp công thức này được mở rộng với tốc độ lớn hơn. Theo số liệu DataEye được nguồn tin dẫn lại, riêng trên Douyin trong nửa đầu năm 2026 có khoảng 221.900 phim AI và phim manga AI mới, tương đương hơn 1.200 tác phẩm mỗi ngày. Trong số này, 1.055 tác phẩm vượt 100 triệu lượt xem, với tổng lượt xem tăng thêm hơn 515,7 tỷ. Theo thông tin Cục Quản lý Phát thanh Truyền hình Trung Quốc công bố ngày 17/9, 430.000 microdrama đã lên sóng tại Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm 2026, gấp 13 lần tổng số của cả năm 2025, trong đó AI drama chiếm hơn 90%. Những con số này phần nào lý giải vì sao phim AI xuất hiện dày đặc trên các nền tảng video ngắn.

Đằng sau tốc độ tăng trưởng đó là khả năng AI tham gia vào nhiều công đoạn như viết kịch bản, thiết kế nhân vật, tạo cảnh, chuyển động, lồng tiếng và bản địa hóa. Xinhua dẫn một số doanh nghiệp cho biết việc ứng dụng AI có thể rút thời gian sản xuất từ khoảng 25-40 ngày xuống còn 7-10 ngày. Một trường hợp khác được ghi nhận là Hoắc Khứ Bệnh, với ê-kíp ba người hoàn thành trong 48 giờ và chi phí công bố 3.000 NDT. Đây chỉ là những ví dụ cụ thể, không đại diện cho toàn bộ thị trường, nhưng cho thấy rào cản sản xuất phim ngắn đang giảm đáng kể.

Khi nguồn cung tăng mạnh, thuật toán phân phối lại trở thành một phần quan trọng của cuộc chơi. Người dùng có thể vô tình dừng lại ở một đoạn phim vì nhân vật đẹp hoặc tình tiết gây tò mò. Nếu họ xem lâu, xem hết tập hoặc tiếp tục tương tác với nội dung tương tự, nền tảng có thêm dữ liệu để nhận diện sở thích và tiếp tục đề xuất các video cùng chủ đề. Vì vậy, một bộ phim không cần phù hợp với tất cả mọi người để đạt lượng xem lớn, mà chỉ cần được phân phối đúng nhóm khán giả. Từ một cú bấm xem thử, cấu trúc tập ngắn và cách kết thúc bỏ lửng có thể khiến người xem đưa ra hàng chục quyết định nhỏ liên tiếp. Đến khi nhận ra, vài phút giải trí đã trở thành vài giờ trước màn hình.

#phim AI #short drama #nội dung ngắn #tăng trưởng phim #công nghệ AI #mạng xã hội

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Nữ diễn viên AI hét giá hơn 1 tỷ đồng cho 1 phút quảng cáo

Chỉ sau chưa đầy hai tháng, diễn viên AI Phương Đào Tử đã trở thành hiện tượng mạng với mức giá quảng cáo hơn 1 tỷ đồng mỗi video.

Sự phát triển của AI tạo sinh đang mở ra một chương mới cho ngành giải trí, nơi những "ngôi sao" không còn nhất thiết phải là con người. Tại Trung Quốc, nữ diễn viên AI Phương Đào Tử đang trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau khi bộ phim ngắn "Cô gái bị sa thải" tạo nên cơn sốt trên các nền tảng trực tuyến. Không chỉ giúp tác phẩm vượt mốc 200 triệu lượt xem chỉ trong chưa đầy hai tháng, nhân vật ảo này còn nhanh chóng bước vào thị trường quảng cáo với mức cát-xê khiến nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng phải bất ngờ. Sự bùng nổ của Phương Đào Tử được xem là dấu mốc cho thấy AI không còn chỉ đóng vai trò hỗ trợ sản xuất, mà đang trực tiếp tham gia vào chuỗi giá trị của ngành công nghiệp giải trí.

Theo truyền thông Trung Quốc, chủ đề về hai diễn viên AI Phương Đào Tử và Chu Dĩ Hành từng đứng đầu bảng tìm kiếm Weibo suốt nhiều giờ, thu hút hàng chục triệu lượt quan tâm. Sau thành công của bộ phim, đơn vị sản xuất tiếp tục xây dựng tài khoản mạng xã hội riêng cho hai nhân vật, đăng tải các nội dung đời thường như tập thể dục, nấu ăn hay chơi thể thao nhằm tạo cảm giác gần gũi với người hâm mộ. Chiến lược này nhanh chóng phát huy hiệu quả khi cả hai thu hút hơn nửa triệu người theo dõi. Thay vì chỉ xuất hiện trong phim, các nhân vật AI dần được phát triển như những "thần tượng ảo đồng hành", có đời sống riêng trên mạng xã hội và tương tác thường xuyên với cộng đồng người hâm mộ. Mô hình này đang mở ra hướng khai thác thương mại hoàn toàn mới, giúp các nhân vật AI duy trì sức hút ngay cả khi không có tác phẩm mới.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Elon Musk nói 4 từ, cuộc đua robot hình người nóng hơn bao giờ hết

Chỉ với 4 từ về trận đấu robot tại Trung Quốc, Elon Musk đã thu hút sự chú ý toàn cầu, hé lộ giai đoạn mới của cuộc đua robot hình người.

Chỉ một dòng trạng thái ngắn của Elon Musk cũng đủ khiến cả cộng đồng công nghệ sôi động. Mới đây, CEO Tesla chia sẻ đoạn video ghi lại màn đối kháng giữa hai robot hình người trong lồng đấu tại Trung Quốc kèm bình luận vỏn vẹn: "Robot fights are fun" (Trận đấu robot thật thú vị). Không nhắc đến Tesla Optimus, cũng không phân tích công nghệ phía sau, nhưng bốn từ ấy nhanh chóng trở thành chủ đề được giới công nghệ và AI bàn luận. Với người nhiều năm khẳng định robot hình người sẽ trở thành thị trường còn lớn hơn cả ô tô, động thái này được xem là tín hiệu cho thấy cuộc đua phát triển robot đang bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới, nơi khả năng vận động trong môi trường thực tế được đặt lên hàng đầu.

Đoạn video mà Elon Musk chia sẻ đến từ giải đấu Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL) do startup EngineAI của Trung Quốc tổ chức. Trong màn so tài gây chú ý nhất, robot White Eagle tung cú đá khiến đầu của đối thủ Matador gần như tách khỏi thân, nhưng cỗ máy vẫn tiếp tục chiến đấu vì bộ điều khiển chính được đặt bên trong thân robot thay vì phần đầu. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, khung cảnh này gợi nhớ đến những bộ phim khoa học viễn tưởng như Real Steel. Tuy nhiên, dưới góc độ kỹ thuật, điều đáng giá không nằm ở những cú đấm hay cú đá, mà ở cách robot duy trì thăng bằng, tự phục hồi sau va chạm và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ dù gặp sự cố phần cứng. Đây đều là những năng lực quan trọng nếu robot hình người muốn làm việc trong nhà máy, kho vận hoặc hỗ trợ con người trong tương lai.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Điện thoại gập của Samsung lột xác sang trang với 3 sản phẩm mới

Thiết kế của dòng Fold rẽ nhánh chia dòng smartphone gập của Samsung thành ba hướng trải nghiệm riêng biệt từ hiệu năng, giải trí đến phong cách cá nhân.

TM Roh, Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch bộ phận Trải nghiệm Thiết bị của Samsung Electronics, cho biết hãng tiếp tục mở ra một chương mới với dòng sản phẩm gập toàn diện nhất từ trước đến nay, hướng tới việc hòa hợp liền mạch với cuộc sống hằng ngày của người dùng.

Samsung chính thức ra mắt thế hệ Galaxy Z series mới gồm Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8. Đây là lần đầu tiên dòng Z Fold có kiểu dáng thay đổi hoàn toàn so với các thế hệ trước, trong khi Z Flip8 trở thành mẫu Flip mỏng nhẹ nhất từ trước đến nay của hãng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới