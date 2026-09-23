Vì sao biết phim AI vẫn cày hàng chục tập?

Phim AI với những tập dài vài phút đang phủ sóng mạng xã hội, khiến nhiều người dù biết nội dung do AI tạo vẫn xem hàng chục tập liên tiếp.

Từ TikTok, Facebook đến Threads, không khó để bắt gặp những đoạn phim AI với mô-típ tổng tài, báo thù, xuyên không hay tình yêu tay ba. Mỗi tập thường chỉ kéo dài 1-3 phút, nhưng một bộ có thể gồm hàng chục, thậm chí hàng trăm tập. Điều đáng chú ý là nhiều người xem hoàn toàn nhận ra hình ảnh đôi lúc còn cứng, chuyển động thiếu tự nhiên nhưng vẫn tiếp tục bấm sang tập kế tiếp, thậm chí thức đến 1-2h sáng để “cày” phim.

Phim AI với các tập dài vài phút đang xuất hiện dày đặc trên các nền tảng video ngắn.

Sức hút đầu tiên của phim AI thực tế không nằm ở công nghệ mà ở chính công thức kể chuyện. Minh Đăng, 27 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM, vốn quen với các video short drama nhưng trước đây không xem thường xuyên vì diễn viên hoặc cách thể hiện đôi khi không hợp gu. Với phim AI, những nhân vật có ngoại hình theo phong cách ngôn tình, tình tiết được đẩy nhanh và thời lượng ngắn khiến anh dễ bắt đầu hơn. Có lần, Đăng xem một mạch khoảng 80 tập Chồng nhặt về là tổng tài, kéo dài đến 2h sáng. Lan Anh, 30 tuổi, cũng cho biết có những tình tiết vô lý hoặc quen thuộc đến mức đoán được 70-80% diễn biến nhưng vẫn muốn xem tiếp để biết câu chuyện được xử lý thế nào.

Đây chính là điểm mạnh của short drama. Mỗi tập không cần giải quyết trọn vẹn một vấn đề mà thường dừng đúng lúc bí mật sắp được tiết lộ, nhân vật chuẩn bị xuất hiện hoặc mâu thuẫn lên đến cao trào. Khi một tập chỉ mất vài phút, người xem dễ có tâm lý “xem thêm một tập cũng không sao”. Một tập thành năm tập, rồi vài chục tập, trong khi tổng thời gian đã bỏ ra có thể lên tới vài giờ. Với Hoàng Linh, 25 tuổi, phim AI còn phù hợp với những khoảng thời gian vụn như giờ nghỉ trưa, lúc chờ đợi hoặc buổi tối. Cô từng theo dõi toàn bộ hai mùa của series Everything Between Us và tiếp tục xem mùa thứ ba.

Công thức short drama với tình tiết nhanh và kết thúc bỏ lửng khiến người xem dễ tiếp tục sang tập kế tiếp.

AI đang giúp công thức này được mở rộng với tốc độ lớn hơn. Theo số liệu DataEye được nguồn tin dẫn lại, riêng trên Douyin trong nửa đầu năm 2026 có khoảng 221.900 phim AI và phim manga AI mới, tương đương hơn 1.200 tác phẩm mỗi ngày. Trong số này, 1.055 tác phẩm vượt 100 triệu lượt xem, với tổng lượt xem tăng thêm hơn 515,7 tỷ. Theo thông tin Cục Quản lý Phát thanh Truyền hình Trung Quốc công bố ngày 17/9, 430.000 microdrama đã lên sóng tại Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm 2026, gấp 13 lần tổng số của cả năm 2025, trong đó AI drama chiếm hơn 90%. Những con số này phần nào lý giải vì sao phim AI xuất hiện dày đặc trên các nền tảng video ngắn.

Đằng sau tốc độ tăng trưởng đó là khả năng AI tham gia vào nhiều công đoạn như viết kịch bản, thiết kế nhân vật, tạo cảnh, chuyển động, lồng tiếng và bản địa hóa. Xinhua dẫn một số doanh nghiệp cho biết việc ứng dụng AI có thể rút thời gian sản xuất từ khoảng 25-40 ngày xuống còn 7-10 ngày. Một trường hợp khác được ghi nhận là Hoắc Khứ Bệnh, với ê-kíp ba người hoàn thành trong 48 giờ và chi phí công bố 3.000 NDT. Đây chỉ là những ví dụ cụ thể, không đại diện cho toàn bộ thị trường, nhưng cho thấy rào cản sản xuất phim ngắn đang giảm đáng kể.

Khi nguồn cung tăng mạnh, thuật toán phân phối lại trở thành một phần quan trọng của cuộc chơi. Người dùng có thể vô tình dừng lại ở một đoạn phim vì nhân vật đẹp hoặc tình tiết gây tò mò. Nếu họ xem lâu, xem hết tập hoặc tiếp tục tương tác với nội dung tương tự, nền tảng có thêm dữ liệu để nhận diện sở thích và tiếp tục đề xuất các video cùng chủ đề. Vì vậy, một bộ phim không cần phù hợp với tất cả mọi người để đạt lượng xem lớn, mà chỉ cần được phân phối đúng nhóm khán giả. Từ một cú bấm xem thử, cấu trúc tập ngắn và cách kết thúc bỏ lửng có thể khiến người xem đưa ra hàng chục quyết định nhỏ liên tiếp. Đến khi nhận ra, vài phút giải trí đã trở thành vài giờ trước màn hình.